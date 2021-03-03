Tek dozu bile yetti

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nun verileri üzerinden yapılan bir araştırma, koronavirüs aşılarının etkinliği konusunda sevindirici sonuçlar ortaya koydu. Araştırma verileri Oxford/AstraZeneca ya da BioNTech/Pfizer aşılarından yalnızca bir doz uygulandığında bile 80 yaş üstü hastaların ağır hastalık ve ölüm riskinin ciddi oranda azaldığı görüldü.

Buna göre söz konusu yaş grubunda koronavirüsü ağır geçirme riski yüzde 80 azalırken, ölüm riskinin ise yüzde 83 oranında düştüğü gözlendi. Tek doz aşıyla 70 yaş üzerinde ise hiçbir semptom göstermeden hastalığı atlatanların oranı yüzde 70 olarak saptandı. Uzmanlar tek dozun sağladığı bu yüksek korumanın sevindirici olmasına rağmen, iki doz aşının da yapılması gerektiği görüşünde.

MUTASYONLA MÜCADELE

Öte yandan ülkede daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dayanıklı olmasından endişe edilen koronavirüsün Brezilya varyantıyla mücadele sürüyor. Ülke çapında toplanan virüs örneklerinin analiz için gönderildiği Sanger Enstitüsü’ne göre, Brezilya varyantı ülkede bilinen vakaların yüzde 20’sine denk geliyor.

Birleşik Krallık genelinde koronavirüs aşısının ilk dozunu alanların sayısı 20 milyonu geçerken, 8 Ocak’ta 68 bin ile rekor kıran günlük vaka sayısı 5-6 bin aralığına düştü. Vakaların azalmasında, aşılamanın etkisi olduğu kadar kısıtlama önlemlerinin de etkili olduğu düşünülüyor.

OKULLAR 8 MART’TA AÇILACAK



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 Mart’tan itibaren “geri dönülmeyecek şekilde” 4 aşamalı normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu. Buna göre ülkede okullar da ilk aşama dahilinde 8 Mart’ta açılacak.12 Nisan’dan itibaren ise restoranların ve kafelerin açılması öngörülüyor.