Son dakika: Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de depremzede çocuklarla

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede çocukları kabulünde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hayatın akışı içinde afetler ve ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Şubat ayında yaşadığımız felaketlerde böyle bir üzüntü yaşadık. 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Ebedi aleme göç eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına döndüreceğiz. Dün Kahramanmaraş'taydım, öncesinde Nurdağı'ndaydık. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı.

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum.

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ÇOCUK CUMHURBAŞKANI SÖZ ALDI, VAATLERİNİ SIRALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği depremzede çocuk cumhurbaşkanı "Ben de eğer cumhurbaşkanının yerinde olsaydım ne yapardım bunu okuyacağım. Bir sürü yapılar yapardım, o milletimize sahip çıktı, teşekkür ediyorum. Savunma sanayiyi ileriye götürmeyi düşünürdüm. Depremi yaşadığım için evleri hızlı yaptırırdım. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim. Kanserin ilaçlarının bulunmasını sağlayacağım" dedi.

Daha sonra çocukların oluşturduğu kabinede bakanlar tek tek söz alarak vaatlerini anlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yılı, her yıl olduğu gibi bu sene de renkli görüntülere sahne oluyor. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nın hem Ramazan Bayramı’na hem okulların ara tatiline hem de pazar gününe denk gelmesi nedeniyle okullarda kutlama programları değişti. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi programlar bugün uygulanırken, okulların bazıları kendi 23 Nisan törenlerini yarın ve sonrasına erteledi.

TÜM HAFTA SÜRECEK

İstanbul’da resmi tören bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek. Ankara’da da bugün yapılacak törenlerin yanı sıra tüm hafta boyunca 23 Nisan coşkusu yaşanacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak’ta Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören düzenlerken, ilçelerde belirlenen okullarda ve meydanlarda kutlamalar yapılacak.

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ÇOCUKLARIN BAYRAMI

23 Nisan tarihi, 1924’ten itibaren Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanmıştı. 1927’den itibaren ise çocukların da bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Dünyada çocuklar için ilan edilen ilk resmi bayram olan 23 Nisan, 1981 yılından beri “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adıyla kutlanıyor.