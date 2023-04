Bakan Özer, koltuğunu 11 yaşındaki Kaan Can'a devretti

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çeşitli okullardan öğrencileri, Bakanlıkta kabul etti. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer'in koltuğuna, Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl oturdu.

Bakan Özer, Atatürk'ün devleti genç nesillere armağan ettiğini belirterek, "Sizler ne kadar yetenekli, kendine güvenli, analitik düşünen, bu toprakların değerleriyle bezenmiş bir şekilde yetişirseniz, bu ülke ilelebet yaşamaya devam edecek. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bir de teşekkür ediyorum sizlere. Biliyorsunuz, 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir deprem yaşadık. Çok canlarımızı yitirdik. O yitirmiş olduğumuz canlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Orada okullar açmak için o kardeşlerinizi okullarıyla, öğretmenleriyle buluşturmak için bakanlık olarak biz çok çaba sarf ettik. Tüm arkadaşlarımızla birlikte, il müdürlerimizle birlikte, tüm öğretmenlerimizle, sizin öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları. Tüm öğretmenler, oraya canıgönülden seferber oldu. Sizler de aranızda yardım topladınız. O yardımları, oradaki kardeşlerinize ilettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir de depremzede kardeşleriniz, sizin okullarınıza geldi. Onlara ilgi gösterdiniz, dertlerini unutmaları için büyük fedakarlık gösterdiniz. Birlik, beraberlik içinde olduğumuz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok, değil mi? Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

'BAYRAĞI, ÜLKEMİZİN EN GÜZEL YERİNE TAŞIYACAĞIZ'

Özer'in makamını bıraktığı Kaan Can İl, "Bugün bayram, bugün benim, bizim günümüz. Bugün '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yılında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Bu bayramı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekten yüreğe, kuşaktan kuşağa taşımalıyız. Öncelikle 'Yüzyılın felaketi' olarak isimlendirilen ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketini yaşayan arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz olmak üzere, ülkemdeki bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Arkadaşlarımla birlikte bu büyük felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu özel günde bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için size kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bilmenizi isteriz ki bizler vatanımızı ve kendimizi korumayı insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı, değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı, ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Son olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz. Katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'ZOR AMA EN KEYİFLİ BAKANLIK'

Bakan Özer'in, "Evet Bakanım; isteğin, arzun nedir, neler yapacaksın" sorusu üzerine Kaan Can İl, "İlk yapacağım şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevleri, arkadaşlarımla birlikte toplantılar yaparak halletmeye çalışmak" diye konuştu. Özer, Kaan Can İl'e "Milli Eğitim Bakanı olarak bu çocuklara verdiğiniz eğitimin yeterli olduğuna inanıyor musunuz?" diye sordu. İl, "Evet inanıyorum" yanıtını verdi. Özer de "Sana başarılar diliyorum. Bu bakanlık zor bir bakanlıktır ama en keyifli bakanlıktır. Niye; çünkü gelecek nesilleri yetiştiren, ülkemizin rekabet gücünü artırmada en önemli şey olan eğitimin yaygınlaşması erişime kolaylaşmasını sağlayan en önemli bakanlıktır. Geleceğe en fazla katkısı olan bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı'dır" dedi.