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23 Nisan kutlu olsun

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#23 Nisan#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Bayram
23 Nisan kutlu olsun
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Pazar günü ve Ramazan Bayramı’na rastlaması nedeniyle bugün başlayan bayram kutlamaları hafta geneline de yayılacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yılı, her yıl olduğu gibi bu sene de renkli görüntülere sahne olacak. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hem Ramazan Bayramı’na hem okulların ara tatiline hem de pazar gününe denk gelmesi nedeniyle okullarda kutlama programları değişti. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi programlar bugün uygulanırken, okulların bazıları kendi 23 Nisan törenlerini yarın ve sonrasına erteledi.

TÜM HAFTA SÜRECEK

İstanbul’da resmi tören bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek. Ankara’da da bugün yapılacak törenlerin yanı sıra tüm hafta boyunca 23 Nisan coşkusu yaşanacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak’ta Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören düzenlerken, ilçelerde belirlenen okullarda ve meydanlarda kutlamalar yapılacak.

ÇADIRKENTLERE ÖZEL

Bayramın hüzünlü geçtiği deprem bölgesinde ise çadırkentlerde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek, depremin ardından eğitimine devam eden okullarda törenler bugün yapılacak. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta ise, il milli eğitim müdürlüğü tarafından lunaparkta 12.00’da başlayacak çocuklara özel 23 Nisan programı hazırlandı. Yarın da ülke çapında tüm okulların açılmasıyla birlikte her okul kendi programını uygulayacak.

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#23 Nisan#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Bayram

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