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TCG Anadolu demir aldı: Boğaz'dan geçerek halkı selamlayacak

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#İstanbul#Cumhurbaşkanı Erdoğan#23 Nisan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 10:41

İstanbul'da Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamlayarak seyrine devam edecek.

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

TCG Anadolu demir aldı: Boğazdan geçerek halkı selamlayacak

Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı.

TCG Anadolu demir aldı: Boğazdan geçerek halkı selamlayacak

İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

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Milli Savaunma Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'TCG ANADOLU İstanbul Boğazı’ndaki seyrine başladı. Saat 12.00’de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak olan TCG ANADOLU için tüm vatandaşlarımızı Asya ve Avrupa sahillerine bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

 

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#İstanbul#Cumhurbaşkanı Erdoğan#23 Nisan

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