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Son dakika... Tüm gözler Erdoğan'ın vereceği müjdeye çevrildi! Müjde bu kuyudan mı gelecek?

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğal Gaz#Müjde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 10:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Erzurum'da yaptığı açıklamada "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası tüm gözler Filyos'taki doğal gazın işleneceği ve tüm Türkiye'ye dağıtılacağı tesise çevrildi. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye ilişkin tahminleri aktardı.

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından müjdenin gelmesi beklenen noktaya gitti.

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Fulya Öztürk, Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye ilişkin olarak "Tüm gözler Karadeniz'e ve bu noktaya çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklayacağıyla ilgili çok tahmin var. 2 ay önce Fatih Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası'nda Çaycuma-1 Kuyusu'nda çalışmasına başlamıştı. Muhtemelen o kuyudan iyi bir haber gelebilir ama ne kadarlık bir rezerv. Tüm detayları ve müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Tüm gözler Erdoğanın vereceği müjdeye çevrildi Müjde bu kuyudan mı gelecek

"BİZ DE ÇAYCUMA-1 İLE İLGİLİ HABER BEKLİYORUZ"

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Sakarya Gaz Sahası Saha Müdürü Murat Uçar ise "Kısmet olursa Çaycuma-1 ile ilgili bir haber bekliyoruz biz de. Hep beraber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"UMUDUMUZ ÇOK BÜYÜK"

Murat Uçar "Türkiye'nin her tarafında çalışmalar var, biz de burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Denizde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizim umudumuz çok büyük. Denizde yaklaşık 15 gemi çalışıyor, toplamda 60 küsür gemi ile bu operasyon yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Tüm gözler Erdoğanın vereceği müjdeye çevrildi Müjde bu kuyudan mı gelecek

"ÇOK ZOR VE DEĞERLİ İMALATLAR"

Projenin son durumuna ilişkin bilgiler veren Uçar, "Proje 4 aşamada oluşuyor. Deniz tesisi yüzde 70 tamamlandı, boru hattı yüzde 100 tamamlandı. 180 kilometre deniz tabanına sıfırdan boru döşendi. Karadeniz'de 50-60 metre daha derinde dalgıç girmesi bile mümkün değil. Çok zor ve değerli imalatlar. Geçen sene 23 Aralık 2021 tarihinde biz bu zeminde birinci kazığımızı çaktık. Burayı biz inşallah ileride müjdelenecek keşiflerle bu sahayı hazır hale getirmeyi çalışıyoruz" dedi.

Öztürk sözlerini "Türkiye'nin ilk doğal gaz santrali ve 2 yılda bu hale geldi. Bizler bu tesisleri aşamalar halinde devreye alıyoruz. Bizim yarışımız deniz tabanını kalan işlerimizle tamamlamakla buradaki işlerimizi bitirmek. Devletimizin gücü olmasa bu iş olmaz. İnşallah burayı da tamamlayacağız ve devreye alacağız" ifadeleriyle sonlandırdı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğal Gaz#Müjde

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