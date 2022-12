Karadeniz'deki doğal gaz keşfi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yeni müjde vereceğiz

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Erzurumlular, yaklaşık 1 buçuk yıllık aranın ardından sizleri bayağı özlemişim. Ama görüyorum ki sizler de bu kardeşinizi bayağı özlemişsiniz. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi'yle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan yolu açmıştır. Bu aziz şehrin insanları Türkü ile, Kürdü ile, Çerkezi ile her kökenden her meşrebden insanı ile İspirlisi ile Karayazılısı ile Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesareti ile kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk asrının Doğu Anadolumu'zdaki lokomotifi Erzurum'u Türkiye Yüzyılı'nda kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Şu ihtişam her şeyi çok açık net ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor, gereğini de yerine getiriyoruz.

Bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş bir kadroyuz. Biz de yalan yok, hakikat var. Eser ve hizmet siyasetiyle Erzurum'un da altyapı eksikliklerini giderdik. İspir-Rize yolu önemli ulaşım projelerinden biridir.

İspir Rize yolu, Karadeniz limanları ile Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli ulaşım projelerinden biridir. Yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu üzerindeki toplam uzunluğu 1,5 kilometreye yaklaşan 3 ayrı tünelle ve 1 köprü ile birlikte bugün resmen hizmete açıyoruz.

Bir ucu da Ovit Tüneli'ne uzanan toplam yatırım tutarı 1 milyar 350 milyon lira olan bu proje sayesinde güzergah üzerinde yaz kış kesintisiz, güvenli, konforlu araç trafiği işleyebilecek. Çok daha huzurlu olacaksınız. Çok daha rahat olacaksınız.

İnşası süren Kırık ve Dallıkavak Tünellerinin bitmesiyle Erzurum ile birlikte ülkemiz için de hayati önem taşıyan bu projeyi tümüyle tamamlayacağız.

Erzurum'da yaptığımız doğal gaz yatırımları 4 milyar lirayı geçiyor.

"PAZARTESİ GÜNÜ YENİ MÜJDE VERECEĞİZ"

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah Pazartesi günü bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

Oltu Organize Sanayi Bölgesindeki 10 fabrikanın resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 12,3 milyar lirayı geçen yatırımlar hayırlı olsun.

Rahmetli İbrahim Erkal güzel türküsünde ne diyor? Allah rahmet etsin. 'Palandöken yastığın, evleri yığın yığın.. Hadi gel Erzurum'a gel.' Biz de Erzurum'un aşığı olarak son 20 yılda toplam 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum'da? Ama şimdi var. Şu spor tesisleri kış sporları var mıydı? Ama şimdi bunlar var. Üniversitelerimizi ikiye çıkardık ve aynı zamanda üniversite şehri olduk. Bitmedi üniversitenin yanında bir de işte artık Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. O Ovit'i geçibiliyor muyduk? Ama şimdi artık Ovit bizim için karayolu oldu, dümdüz. Tamamı bittiği zaman zaten rahatlayacak ve buradan Karadeniz'e ulaşacağız. Bitmedi, şimdi Bayburt, Gümüşhane, Zigana oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor. Şehrimiz için planladığımız 13 millet bahçesinden 8'ini tamamladık. Ulaştırmada, 49 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 49 kilometreden 620 kilometreye çıkardık.

Güncel tutarıyla Erzurum'a 11 buçuk milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe desteği verdik. İnşallah Erzurum'u daha büyük yatırımlara kavuşturacağız. Erzurum, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız?

Birinci Dünya Savaşı başladığında işgal edilen vatan topraklarından biri Erzurum'du. Erzurumlular için çileli göç başladı. Zulümlerin izleri hala yüreklerde. Bu katliamlarda ve göçlerde 700 bine yakın Erzurumlunun hayatını kaybettiği kayıtlarda yer alır. Şehir kurtarıldığında karşılaşılan manzara korkunçtu. Her tarafı yıkık döküktü. 13 bin Erzurumlu yakılarak işkenceyle şehit edilmişti. Erzurum böyle bir soykırımın ardından yeniden ayakları üzerine kalkmıştı. Dadaşlar, dişleriyle tırnaklarıyla geleceklerini bugün olduğu gibi yeniden kurmuşlardır.

"COĞRAFYAMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ATILIMI YAPMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımını yapmaya hazırlanıyoruz.

Bir yandan İslam dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bir yandan Balkanlar'la buluşuyoruz. Avrupa'yı Amerika'yı, Rusya'yı Çin'i de ihmal etmiyoruz. Barış koridorunu kim açtı? Elhamdülillah biz açtık.

İnşallah Erzurum'u Türkiye Yüzyılı'nda en yüksek katma değer üreten şehirler arasında ilk sıralara çıkaracağız.

Türkiye ne zaman atılıma geçse önüne hep tuzaklar kurulmuştur. Vesayetle, terörle, darbeyle defalarca önümüz kesilmek istenmiştir. Tüm bu badireleri atlatarak ülkemizi bu günlere getirdik. Atalarımızın 'Makam adamı bozmaz, ayarını ortaya çıkarır' diye bir sözü var. Şimdi birileri çıkmış beceremedikleri rekabeti yalanla yapıyor. Siyaset er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Karşımıza çıkanlar er olacak er.

Bay Kemal 15 Temmuz'da, Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından geçerek nereye gitti? Belediye başkanının evine gitti orada kahvesini içti. Biz nereye gittik. Biz havalimanındaki on binlerin yanına gittik.

Amaç ne Erdoğan'ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Peki, gelince ne yapacaklar. Söyledikleri tek şey bizim yaptıklarımızı yıkacaklar, her şeyi eskiye döndürecekler.

Bizim uğrunda canımızı ortaya koyduğumuz başka vatanımız yok. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda... Biz bu yolda böyle yürüyoruz. Birileri kendilerine başka topraklarda bir gelecek hayal edebilir. Ama bu halkın helal süt emmiş hiçbir ferdi ne herhangi bir terör örgütü için ülkesini satmaz, milletine ihanet etmez.

