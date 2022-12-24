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Bakan Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama: İki yeni uygulama başladı

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#MHRS Randevu
Bakan Kocadan MHRS randevularına ilişkin açıklama: İki yeni uygulama başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 12:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) iki yeni uygulama başladığını duyurdu.

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Bakan Koca, “MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir” ifadelerini kullandı.

Buna göre MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

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Bu iki uygulamayla, hastaların MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı son 1 ayda yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu oran, muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturuyor.

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Yeni uygulama kapsamında MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına "Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır." uyarısı çıkıyor. Randevulara gidemeyecek olan hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor.

Sistemde hem internet sitesi üzerinden, hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#MHRS Randevu

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