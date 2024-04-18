Son dakika: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara'da hissedildi

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.99 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir'den de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.



TOKAT VALİSİ HATİPOĞLU: OLUMSUZ İHBAR YOK

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bir kaç minarenin yıkıldığına dair bir duyum aldık. AFAD ekiplerimiz intikal halinde. Panik durumlar söz konusu. Tabii biz onların üstesinden geleceğiz. Şuan yaralı olarak intikal eden bir şey yok. Birkaç köyümüzle ilgili bazı eski mekanların yıkıldığına dair duyumlar aldık ve teyit edeceğiz. Bunun dışında herhangi bir olumsuz ihbar yok. AFAD ekipleri çalışmaya başladı" dedi.

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BAŞKAN YAZICIOĞLU: BUĞDAYLI KÖYÜNDE BAZI EVLERDE HASAR VAR

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Buğdaylı köyünde bazı evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Dün akşam da deprem olmuştu. Orada bir hasar söz konusu değildi. Vatandaşlarımız panik yapıp sokağa çıkmıştı sadece. Bugün de bir deprem geldi. Buğdaylı köyünde bazı evlerde bir hasarın söz konusu olduğu ve farklı camilerde minarenin yıkıldığına dair bilgiler geldi. Teyit edeceğiz. Kriz merkezindeyiz ve olayı yakından takip ediyoruz. Merkezimizde bir problem yok. Gelen bilgiler vatandaşlarımızla alakalı bir yaralanmanın ya da can kaybının olmadığı yönde. Bilgiler geldikçe paylaşacağız. Tokat Merkez'de de hissedildi. İlk aldığım bilgilere göre Merkez'de bir sıkıntı yok. Kriz merkezindeyiz süreç yakından takip ediyoruz vatandaşlarımız merak etmesin" ifadelerini kullandı.

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AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ



AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.







