Son dakika: Uzmanlar Tokat depremini CNN Türk'te yorumladı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bu deprem kritik

"Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz" diyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli. Mühendislik olarak hatalı binalarda bazı hasarlar meydana gelmiş olabilir. 5 km yüzeye yakın olması daha geniş alanda hissedilmesini sağlar. 5.6 büyüklüğündeki deprem bayağı hissedilir ama önemli olan hasarın meydana gelip gelmemesidir. Türkiye deprem ülkesi ve bunu kabul etmek gerekiyor. Depreme karşı dirençli şehirler yapmamız lazım. Bu depremler devam edecek. Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok. Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolu üzerinde değil. Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz. Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır. Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz.

Kırsal kesimdeki yapılar ciddi mühendislik görmediği için oralarda hasar görülebilir. Umarız ki şu olmamıştır. Depremde insanlarımız fazlaca panikleyip balkondan atlayabiliyorlar. Deprem anında beklemek gerekir. Deprem sırasında kaçmak çok mantıklı değil. Madem deprem ülkesiyiz o zaman örgütlü bir toplum olmak zorundayız. Planınızın olması lazım. Deprem yakaladığı sırada önceden bir planınız olması lazım. Balkondan atlamadan evin içinde çöp-kapan-tutun pozisyonunda olmalıyız. Bazı eşyalarımızı üstümüze devrilmesin diye sabitlemeliyiz. Deprem geçtikten sonra da afet çantamızı alıp toplanma alanına gitmeliyiz. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı tüm devreleri kapattıktan sonra gitmeliyiz. Bunları önceden planlamak lazım. Depremden herkes korkar. Bir deprem hocası olarak ben de korkarım. Bu insanı bir fonksiyon.

"BEKLENMEYEN BİR DEPREM DEĞİL"

Deprem Uzmanı Dr. Sinan Cansız: Müstakil bir deprem. Kuzey Anadolu Fayı hattı üzerinde Erzincan'dan İstanbul'a kadar her zaman büyük şiddetli depremler meydana gelmektedir. Tokat Erbaa'da 1942 yılında ciddi büyüklüğünde deprem oldu ve çok sayıda can kaybına neden oldu. Bölge her zaman büyük deprem üretebilir. 5.6 büyüklüğünde çok sığ bir deprem oldu. Çok yüzeye yakın bir deprem. 5.9 derinlikte meydana geldi. Kahramanmaraş depremimi 11 km derinlikte meydana geldi. Japonya'daki depremler 20-30 km derinlikte meydana geliyor. Bu durum hissedilmesini ve vereceği zararı artırır. Depreme yüzeye ne kadar yakın olursa o kadar büyük hasar bırakır. Yüzeye yakın olursa yakın illerin hissedilmesini de artırır. Tokat'ın ucunda Samsun Lâdik depremi var. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde son 80 yılda 5 büyüklüğünde 7 büyüklüğünde çok ciddi depremler meydana geldi. O yüzden beklenmeyen bir deprem değil. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Türkiye'nin en büyük depremi Erzincan depremi oldu. Tokat bir İstanbul kadar deprem üretebilir. Bu depremin 4 büyüklüğüne kadar artçıları olabilir. Tetikleme için gerçekten büyük bir deprem olması gerekir. Kendi bölgesindeki tali fay hatlarını harekete geçirebilir ki onlarda büyük bir deprem üretebilecek faylar değil. 5.6'dan sonra İstanbul'da Marmara'da deprem beklemeyin. Yüzeye yakın olan bir depremde 5.6'lık depremde en fazla bu kadar hasar bekleriz. 5.6 orta büyüklükteki bir depremdir.



"4 VE ÜZERİ ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELEBİLİR"



Prof. Dr. Orhan Tatar: AFAD hemen saha tarama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar gelen can ve mal kaybı yok. Köylerde yıkılmış ağıllar ve altında kalmış az sayıda hayvan var. Kadışehir'de 2 tane binanın yıkıldığı ve can kaybının olmadığı bilgisi var. Son güncel bilgi geldi. Sulusaray ilçemizde tuğla düşmesi sonucu bir vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığı bilgisi var. Bu büyüklükteki depremde bir yıkım beklemiyoruz. Bölgedeki yapı stoğunu dikkate aldığımızda 4 ve üzeri artçı depremler meydana gelebilir. Yapı stoğunun iyi olmadığı yerlerden uzak durmakta fayda var. Vatandaşlarımız geceyi evde geçirmek istemeyebilirler. Bu konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Kırsalda kerpiçten yapılmış binalarımız var. Yıkılan yapıların tümü bu türden yapılar. Olası artçılara karşı biraz daha temkinli olmakta fayda var. 6 km derilik olunca özellikle civardaki çok farklı ilden hissedildi. Samsun'dan da şiddetli bir şekilde hissedildi. Bu zeminle ilgili bir durum. 5.6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yıkım beklemiyoruz. Şu ana kadar gelen bilgiler de bu yönde. Bu saatten sonra olumsuz yönde bir bilgi gelmez. Valiliklerimiz , kaymakamlıklarımız, jandarmamız üzerinden tarama çalışmalar yapılıyor. Artçı sarsıntılar da oldu. Büyüklüğü 3'e ulaşan artçı sarsıntılar var. Bunlar bir miktar daha devam edecektir.

PROF. GÖRÜR: KALİTESİZ YAPI STOKLARINDA ZARAR VERMİŞ OLABİLİR

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat'ta, Sulusaray’da 5,6 deprem oldu. Dün gece burada aynı yerde 4,1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat’ta KAF’tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. Geçmiş olsun" dedi.