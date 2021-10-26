Son dakika... Terör örgütü PKK/YPG'de derin çatlak! 680 terörist çatışmak istemedi...

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyonlarını yoğunlaştırdığı Barış Pınarı bölgesinin güneyindeki Rakka’nın Ayn İsa ve Haseke’nin Tel Tamir ilçelerine yığınak yapmaya çalışan PKK/YPG terör örgütüne, çatışma bölgesine gelmek isteyen bazı teröristler karşı çıkmaya başladı.

Bölgeye yakın güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre terör örgütünün ağır kayıplar verdiği Ayn İsa ve Tel Tamir bölgesine, eğitim kamplarından getirmek istediği Haseke’de 370 ve Rakka’da ise 310 terörist TSK ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gelmeyi reddetti.

Kamptan kaçmaya çalışan 680 teröristin PKK/YPG terör örgütünün sözde cezaevlerine kapatıldığı öğrenildi.

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu canlı yayında son gelişmeleri aktardı:

TSK'nın gerek Irak'ın kuzeyi gerekse de Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda teröristi, özellikle aralarında sözde komutan ve sözde üst düzey yöneticilerin bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından artık teröristler temas hatlarına gelmek istemiyorlar. Özellikle Barış Pınarı bölgesinin güney hattında TSK'nın bu yıl düzenlediği operasyonlarda 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirileceklerini bilen teröristler artık cephe hatlarına, çatışma hatlarına girmek istemiyor ve örgüt elebaşlarına karşı çıkıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

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Barış Pınarı bölgesinin güney hattında teröristler getirebilecek militan bulamıyor. PKK/YPG şu anda Haseke ve Rakka bölgesi başta olmak üzere Fırat'ın doğusunda 10'dan fazla eğitim kampı var. Son 15 gün içinde çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Suriye Milli Ordusu terör örgütüne çok ağır darbe indirdi. Haseke'de 370, Rakka bölgesinde 310 terörist olmak üzere 680 PKK/YPG'li terörist TSK ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gelmeyi reddetti.

GENÇLER BÖLGEDEN KAÇIP BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIĞINMAYA ÇALIŞIYOR

Artık teröristler bu hata gelmek istemiyor çünkü gelenler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Terör örgütü bu kez farklı bir yönteme başvurdu. Haseke ve Rakka'da yol kesmeye başlayan teröristler 9'u çocuk 290 Arap gencini silah zoruyla eğitim kampına götürdü ve halen birçok noktada teröristler yol kesmeye devam ediyor. Çok sayıda genç bölgeden kaçıp, Barış Pınarı bölgesine sığınmaya çalışıyor.