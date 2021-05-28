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Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim Çanakkale'de gözaltına alındı

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Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de operasyonda düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., isimli kişinin Çanakkale ilinde saklandığı lüks villada, yakalanırken, 2 şüphelinin de saklandıkları evde gözaltına alındığı öğrenildi.

Sedat Peker Suç Örgütü'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti.

Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne operasyon Kilit isim Çanakkalede gözaltına alındı

Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., Çanakkale saklandığı lüks villada, gözaltına alınırken, U.B., ve Ü.G., isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi.

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