Erdoğan’dan Soylu ve Yıldırım’a destek: ‘Bakanımızın yanındayız’

SALDIRILARIN GAYESİ AÇIK

“Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini özellikle hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkânı alarak özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Terör meselesini ülkemizin gündeminden çıkartabilmek için dünyada tecrübe edilmiş tüm yolları denedik. Bugün kendi sınırlarımızın içinde adeta felç ettiğimiz terör örgütünü, Irak ve Suriye sınırlarımızın ötesinde de tehdit olmaktan çıkartma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. FETÖ’yü devlet ve toplum hayatımızdan kazıyıp atmak için yoğun çaba harcıyoruz. İrili ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürüttük.

SÖZDE BABALARIN RACON KESTİĞİ TÜRKİYE YOK

Geçmişte etki sahibi olan suç örgütlerini 19 yıl boyunca ellerindeki imkânları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Bugün ülkemizdeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 283 bin kişinin 88 bini uyuşturucu suçları sebebiyle oradadır.

İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN YANINDAYIZ

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgahı da Allah’ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın.”

ÇETELERDEN MEDET UMANLAR

Erdoğan konuşmasında muhalefete de şöyle yüklendi: “İftira ve yalan kampanyalarının esas amacı, milletin güvenlik ve adalet hassasiyetini kullanarak, iktidar yolunu zahmetsizce ve maliyetsizce açabilmektir. Ülkemizde, maalesef, dün vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden, kirli ekonomik aktörlerden, bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya, milletin umutlarını küçük hesaplarına meze etmeye bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde, terör örgütlerine de, çetelere de gün doğuyor.”

CHP GENEL MERKEZİ İŞGAL ALTINDA

“Kifayetsiz muhterislerin tek yaptıkları, kendi içlerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini örtmek için kürsülerden cevapları belgeleriyle defalarca verilmiş yalanları, iftiraları tekrarlamaktan ibarettir” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık yapanların işgali altındadır. Millet ittifakı adı altında CHP yönetimiyle yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır. Ölçümüz tek ve nettir: Bizim tek muhatabımız milletimiz, bakacağımız tek yer milletimizin kalbidir. Biz doğru olalım, eğri zaten belasını bulur.”

ŞÜPHENİZ OLMASIN, YARGI ARAŞTIRACAK

“Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “FETÖ’cüler, PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız. Esasen, suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına cevaplar muhataplarınca zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış, tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan kimsenin şüphesi olmasın.”

RİZE’YE GİDİYOR...

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için şöyle konuştu: “Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor ve ardından da memleketim Rize’ye gidiyor ve gelin hanıma Rize’de, görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize. Sen Rize’ye kalkıp da Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan, işte yapılacak olan budur. Yine dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli’nin edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon’a gitmeye kalktın, Trabzon’da da hiç meydana çıkmadan, hemen uçağa geçip Ankara’ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Saygıya dayalı bir siyasetin oturmasını istedik ve bunun çalışmasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.”

SOYLU: ERDOĞAN’IN EMRİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sedat Peker’in sosyal medyadan videolarla hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini açıklamasının ardından, Soylu da Twitter’dan açıklama yaptı. Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız” dedi. Soylu dünkü grup toplantısına da katıldı.

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