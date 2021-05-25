Bakan Soylu: İftiraların hepsi saçmadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde gazeteciler İsmail Saymaz, Veyis Ateş, Merdan Yanardağ ve Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in birilerinin sözcülüğünü yaptığını söyledi.



Bakan Soylu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor. Türkiye'ye güya kendi adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor, neredeyse herkese 'İpiniz elimde' diyor. Ve bir sessizlik hakim. Bugün bir Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmaya çalışıyor. Suriye'nin içerisinde ABD'nin üsleri 6'dan 14'e çıktı. 2019 sonrasında 2020 ve 2021'de. Bir taraftan bütün bunlar gerçekleştirilirken Türkiye'ye karşı bir ekonomik saldırı var. Bunu hep beraber yaşadık.



'TÜRKİYE BİR OPERASYONA TABİ TUTULUYOR'



Türkiye dağılsın, ekonomik olarak küçülsün. Hareket kabiliyeti olmasın. Türkiye'nin kendine ait bizim istediğimiz bir anayasası olsun, Türkiye Suriye, Lübnan ve Irak gibi benzer ülkelerin konumuna düşsün, ve biz burada her şeyi istediğimiz gibi yapabilme kabiliyetine sahip olalım istiyorlar. 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz bütün süreçlerde Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur. Bir operasyondur. Hedef Türkiye.







‘BİR ARA SAYIN DAVUTOĞLU, TAM ANLAMIYLA DENGESİ KAYBOLDU’

7 Haziran-1 Kasım 2015 döneminde partideki tartışmalara değinen Soylu, "Bir ara Sayın Davutoğlu, tam anlamıyla dengesi kayboldu, 'Hepinizin odalarında neler konuştuğunuzu dinletiyorum ve biliyorum.' dedi. MYK üyeleri, partinin genel başkan yardımcılarını... 1 Kasım seçimlerinden sonra başka bir şey daha oldu. Ahmet Davutoğlu'nun think-tank kuruluşlarından birisine Mithat Sancar geldi, özetle 'Apo içeriden çıkacak, kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak, başına geçecek, Türkiye'de özerk bir anayasa yapılacak.' dedi. 4 temel başlıkta bir değerlendirme yaptı. Biz bütün bunları yaşadık.

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