Son dakika... Rize ve Artvin’i sel vurdu... Bakan Soylu: Barajın patladığı iddiası doğru değil

Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

Demirören Haber Ajansı Muhabiri Arzu Erbaş'ın aktardığı bilgilere göre, "Bir hafta aranın ardından şiddetli yağmur Rize'de etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramlık yağmur beklendiği belirtilmişti. Arılı deresinin taşmasıyla birlikte yerleşim yerleri sular altında kaldı. Bodrum katları sular altında kaldı."

BAKAN SOYLU: BARAJIN PATLADIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Birçok arabayı sel sular altına aldı. Tüm bunlarla ilgili hasar tespitlerimiz gerçekleştirilecektir. El birliğiyle üstesinden geleceğiz. Bizi sevindiren şey can kaybının olmaması. Çok az yaralımız var. Hastanemizin alt katını su basmıştı. Acil bölüm hizmetini yapmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımız çalışmaya devam ediyor. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Beklenenin çok üstünde, mevsim normallerinin üstünde bu yağışlar. Böyle bir bilgi ok. Yanlış bilgi. Herhangi bir baraj da yok baraj patlaması da yok. Vatandaşımızın ‘baraj patlayıp geldiği’ yönündeki bilginin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık.

Yarın gece saat 24.00’e kadar, tabi bu Meteoroloji’nin ilk uyarısı, tüm yöneticilerimiz aracılığıyla paylaştık, yağış uyarısı devam ediyor. Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz.

24.00’e kadar yağış bekliyoruz. İnşallah olmaz ki bu hasarları gidermemiz için fırsat tanır. Rize’deki birçok ekibimizi çektik. Rize’de arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Oranın da bir bölümünü tutmak suretiyle tüm makineleri buraya çektik.

5 KÖY YOLU KAPALI

Rize'de yaşanan selle ilgili son bilgileri CNN Türk'e anlatan Vali Kemal Çeber, "Mikro klima iklimi var burada. Yoğun yağış uyarısını alırız ama uzmanlarımız yağışın hangi ilçeyi vuracağını bilmez. Her tarafta tedbir alınır. Ardeşen Tunca ilçelerimizde yoğun yağış aldık. Son 12 saattir 110 kilograma yakın yağış düştü buraya. Çok şiddetli bir yağışı ifade eder. Tüm tedbirleri almıştık. Can kaybı ve yaralanma olmadı. 5 köy yolu kapalı. 4'ünü kendimiz kapattık, 1'i heyelan sebebiyle kapandı. 2 mahsur kalma olayımız vardı. Anne-baba onları kurtardık. Diğerinde de can güvenliği riski yok. Spor salonlarımızı, KYK yurtlarımızı ve evlerimizi kontrol ettik" dedi.

Selden etkilenen diğer yerlerden Fındıklı'daki son durumu aktaran Belediye Başkanı Ercüment Şahin CNN Türk'te yaptığı açıklamada su dolan evlerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

"KAYIP DENEN KİŞİLERE ULAŞILDI"

Vali Çeber kayıp haberlerine de açıklık getirdi. Çeber, "Yağışlar şu an itibariyle azaldı. 4 saatten sonra normale dönecek. İlimiz için de parça parça bölgesel sağanak uyarısı var. Onu da takip ediyoruz. İçişleri Bakanımız burada. Artvin ilimize de bakacağım birazdan. İçişleri Bakanımız da oraya geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da nokta nokta talimatları verdi, bilgileri aldı. (Kayıp ihbarı) Teyit edebildiğimiz yok. Kayıp denen kişilere ulaşıldı. Herhangi bir kayıp olmadığı bilgisi aldık. Bazen benden önce bu bilgiye ulaşmış olabilirsiniz. Sizi o noktada doğrulayamıyorum" dedi.

DERELER TAŞTI

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. Arhavi ilçesinde de birçok dere taştı. Bunun sonucunda yerleşim yerleri sular altında kalmış durumda. Köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Ekipler buralara yönlendirilmiş durumda. Ekipler seferber oldu. Meteorolojinin uyarılarına göre çalışmalar yapıyorlardı. Taşkınlar nedeniyle çalışmalar devam ediyor.

Şu an Rize'de yağmur devam ediyor. Yer yer şiddetini artırıyor. Vatandaşlar tedirgin bekleyiş içerisinde.

RİSK ALTINDAKİ 665 YAPI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 'İklim Değişikliği Eylem Planı' için harekete geçildi. Son sel afetinde 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu Rize’de plan kapsamında sel riski taşıyan acil ve öncelikli boşaltılması gereken 665 yapı tespit edildi. Bayramdan sonra yapılacak tebligatların ardından tahliye edilecek yapılar yıkılacak, sahipleri kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Dere güzergahında kalan yapıları netleştirdik. Vatandaşlarımıza bayramdan sonra tebligatlarımızı yapacağız" dedi.

Karadeniz’de 2 yıl önce 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun illerini kapsayan 15 maddelik ’İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırladı.

BÖLGEDE 1950 RİSKLİ YAPI VAR

Eylem planı kapsamında bölgede yaklaşık 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede ilk etapta, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan 1950 binanın acil olarak taşınması gerektiği tespit edildi. Bu binalarda yaşayan 2 bin aile, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.

Kentte eylem planı kapsamında ise heyelan riski taşıyan yapıların da ayrıca tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Valilik ve AFAD koordinesinde tespit edilecek yapılar da tahliye edilerek, taşınacak.

'DERE GÜZERGAHINDAKİ YAPILARI NETLEŞTİRDİK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, DHA'ya, ’İklim Değişikliği Eylem Planı’ ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Plan kapsamında bölgede tespitlerin sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamındaki tespitlerimiz çerçevesinde Rize’de dere güzergahı üzerindeki 665 yapı tespit ettik. Bir de heyelan riski taşıyanlar var. Dere güzergahında kalan yapıları netleştirdik. Heyelan riski taşıyanlarla ilgili tespitler sürüyor. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza bayramdan sonra tebligatlarımızı yapacağız. Taşınma ve kira yardımı vereceğiz. TOKİ Başkanlığımız eliyle ilk etapta 550 konut yapım sürecini de başlattık. Bu konutları dere güzergahındaki riskli yapı sahipleri için yapıyoruz. Diğer taraftan heyelanla ilgili AFAD’ımız burada valiliğimizle koordineli bir çalışma yapacaklar. Heyelan riski altında olan yapılar da var ise bunların da çalışmasını ayrı olarak yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızı ve tespitlerimizi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapıyoruz. Hem DSİ hem AFAD birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz. En geç bir yıl içerisinde de konutlarımızın teslimini yapıyor olacağız. Amacımız Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmak."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik ’İklim Değişikliği Eylem Planı’nı ile mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekansal planlar, iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacak.

* Bölgeye ait mekansal strateji planları çerçevesinde alt ölçekli planlar revize edilecek. Plan ile öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ile taşıma süreci planlanacak.

* Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar, uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek.

* Ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprüler, önceliklendirme yapılarak kaldırılacak.

* Karadeniz Sahil Yolu’nda, yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacak.

* Köy yolları gözden geçirilerek, bu yolların tahrip olmasının en büyük nedeni olan köprü, viyadük gibi yapıların onarımları yapılacak.

* Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık gibi kamu binaları riskli bölgelerden kaldırılacak. Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri kurulacak.

