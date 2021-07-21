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DHA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu Rize'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

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Bakan Soylu Rize'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize için yapılan yeni sel uyarısıyla ilgili "Geçen haftaki selden kaynaklı riskli evlerin neredeyse tamamı tahliye edildi. Herhangi bir risk söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de selden hasar gören Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu Rizedeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bölgede yeni yağış uyarısıyla ilgili cami hoparlörleri, sosyal medya ve muhtarlar aracılığıyla tüm uyarıların yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Arama- kurtarma, iyileştirme çalışmalarının hangi aşamaya geldiğiyle ilgili bir değerlendirme yapacağız. Yapmamız gereken ne varsa gerekli tüm adımları atacağız. Geçen haftaki selden kaynaklı riskli evlerin neredeyse tamamı tahliye edildi. Herhangi bir risk söz konusu değil. Ancak yağmurla ilgili gerekli tüm çağrıları devam ettiriyoruz" dedi.

Bakan Soylu ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu Rizedeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu


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