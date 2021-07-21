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DHA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den Rize'ye sel uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den Rize'ye sel uyarısı

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre, Rize'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23 Temmuz Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son dakika: Meteorolojiden Rizeye sel uyarısı

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