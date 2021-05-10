Son dakika... Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'nin son raporuna göre rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esiyor.

Son verilere göre fırtınanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta ortasında hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlı hava etkisini yitirecek. Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Başkentte hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.

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