Prof. Dr. Orhan Şen'den canlı yayında peş peşe uyarılar: Kar yağışı ve sağanağa dikkat!

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında şu uyarılarda bulundu:

''Bugün önemli iki şey var. Birincisi Doğu Karadeniz yaylalarına kar yağacak bugün ve bu gece. Bir soğuma var. Yaylalara çıkan ve orada yaşayan vatandaşlar bugün ve bu gece kar yağışı görebilecekler. İkinci önemli şey Orta ve Doğu Karadeniz'de yani Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin civarlarında kuvvetli yağışa dikkat etmemiz lazım bugün. Yağışlar biraz kuvvetli. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'da gök gürültülü, yerel sağanaklar şeklinde olacak. Yerel sağanaklarda biraz su baskını riski olabilir.

Yarından itibaren yağış Türkiye'yi terk ediyor. Hatta bayramın birinci gününe kadar yağış yok. ama sıcaklıklar hemen yükselmiyor. Kuzey bölgelerde düşüyor. Kuzeyli rüzgarlardan dolayı bu biraz daha devam edecek. Ne zamana kadar? Çarşamba gününe kadar. Çarşamba günü ısınma başlıyor Türkiye'de ama birdenbire böyle büyük ısınma değil. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde, Akdeniz'in doğusunda güneş radyasyonlarına dikkat etmemiz lazım. Burada güneş radyasyonu 8 ve 9'un üzerinde ultraviyole dediğimiz, diğer bölgelerde şu an böyle bir tehlike yok.''

METEOROLOJİ DE YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün açıkladığı son hava durumu raporunda hava sıcaklığının düşeceğini belirterek yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m²) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''

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