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Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)
Haber Giriş: 10.05.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Rize'nin yaylalarında Mayıs ayında kar sürprizi

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalar, Mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken güzel manzara oluştu. Kısıtlamayı yaylada geçiren ve yaylaya göç edenler de karın sürpriz gibi olduğunu söyledi. Yaylada annesiyle birlikte yaşayan Yusuf Çiftçi, ''Aslında kar yağışını özlememiştik, bize de sürpriz oldu'' dedi.

Rize’de hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yaylalara Mayıs ayında kar yağdı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 1550 rakımlı Galer Düzü yaylası, dün başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanırken görsel güzellik oluştu. Tam kapanma sürecini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayısta yağan kar yağışıyla sürprizi yaşadıklarını söyledi.

Rizenin yaylalarında Mayıs ayında kar sürprizi

Yaylaya ineklerini çıkardığını söyleyen Mahmut Şahin, “Sabah hava çok güneşliydi, dönüşte kar yağışı başladı. Burada 4 mevsimi yaşıyoruz” dedi.

Yaylada annesiyle birlikte yaşayan Yusuf Çiftçi de “Aslında kar yağışını özlememiştik, bize de sürpriz oldu. 13 sene önce haziran ayında kar yağmıştı ve 20 santimetreyi bulmuştu” diye konuştu.

Rizenin yaylalarında Mayıs ayında kar sürprizi

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