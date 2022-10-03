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Son dakika... Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

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#Onur Şener#Cinayet#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 13:55

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın adliyeye sevk edilirken şüphelilerin ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Şüpheliler Ali G. Semih S. ve İlker K. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, önceki gün gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika... Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polis 'cafe pup' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti. 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Ali G. Semih S. ve İlker K. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

'BOĞAZINI KESİYORLAR VE VEFAT EDİYOR'

Onur Şener'in 10 yıllık arkadaşı Önder Çimenoğlu, normalde mekanın saat 01.00'de kapandığını belirterek, "Onur, bu saatten sonra çocukluk arkadaşlarıyla doğum günü kutluyormuş içeride. 3-4 müşteri de dışarıdan katılıyor, mekan sahibi de ses etmiyor fakat bir şarkı isteğinde bulunuyorlar. O ara, 'Ben bilmiyorum ya da çalamıyorum' gibi bir ifade kullanıyor, onlar da sinirleniyor. Çalışan arkadaşlar dışarı çıkarıyorlar, tartışıyorlar. Zaten sokakta da kimse yok. Onur kardeşimin boğazını kesiyorlar ve vefat ediyor. 10 senedir tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımızdır" dedi.

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Son dakika... Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Öte yandan sanat dünyasından birçok ünlü isim de Onur Şener'in ailesiyle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tepki gösterdi. Şener'in ailesine taziyede bulunan sanatçılar, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

Onur Şener, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verilecek.

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