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O Ses Türkiye'de Onur Şener ile düet yapmıştı: Kabul edemiyorum!

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#ONUR ŞENER#HADİSE#ACUN ILIACLI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 14:36

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında sahne alan müzisyen Onur Şener (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürüldü. Olayla ilgili üç kişi 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzisyen Onur Şener'in 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Hadise, düet yaptığı Şener'in ardından duygularını dile getirdi...

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekânında sahne alan müzisyen Onur Şener önceki akşam eğlenmeye gelen müşteriler tarafından öldürüldü. Mekâna gelen üç kişi ve yanlarında bulunan iki kadın Şener'den kareoke yapmamasını istedi. Şener 'işime karışmayın' deyince üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Boynundan cam bardak kesiğiyle yaralanan Onur Şener tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şener ve Hadise, programda 'Show Must Go On' adlı şarkıyı seslendirmişti.

SANAT DÜNYASINDAN TEPKİ

Sanat dünyasından birçok ünlü isim de Onur Şener'in ailesiyle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tepki gösterdi. Şener'in ailesine taziyede bulunan sanatçılar, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

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O Ses Türkiyede Onur Şener ile düet yapmıştı: Kabul edemiyorum

HADİSE: ÖLDÜRÜLMESİNİ KABUL EDEMİYORUM

Şarkıcı Hadise, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, "O Ses Türkiye sahnesinde birlikte şarkı söylediğim Onur Şener’in canice öldürülmesini kabul edemiyorum… Çok üzgünüm, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. İstediğimiz tek şey müziğe, sanatçıya ve sanata saygı!" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI

Onur Şener’in canına kıyan insanlık düşmanlarını lanetliyorum. Bu canilerin ibret olacak en ağır cezayı almalarını diliyorum. Güzel kardeşimin mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun..

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HALUK LEVENT

İnanamıyorum.

Onur!

Güzel kardeşim!

Nasıl kıydılar sana?

Hem de bir istek şarkısı için!

Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz...

O Ses Türkiyede Onur Şener ile düet yapmıştı: Kabul edemiyorum

SONER ARICA

İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı... çok üzücü, çok düşündürücü... ah ki ah, çok üzgünüm...

 

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#ONUR ŞENER#HADİSE#ACUN ILIACLI

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