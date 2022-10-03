Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı kodlu uyarıda bulundu...

PROF. DR. ŞEN: SONBAHAR HAVASINA GİRİYORUZ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 5-6 derece düşüyor. Sonbahar havasına giriyoruz. 1 Ekim su yılının yıl başı. Su bütçesini bu aydan itibaren hesaplamaya başlayacağız. Bugün İstanbul'da yağmur akşam saatlerinde, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli" mesajını paylaştı.

Doğu Karadeniz üzerindeki yağış kütlesi Meteoroloji radarına yansıdı...

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da üç gün sıcaklık 20-22 derece arasında seyredecek. Kentte pazartesi ve salı yağış beklenmezken, çarşamba sağanağın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

İstanbullular da yeni haftayı yağışla karşılayacak.

İzmir'de ise 3 gün yağış yok. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık da 21-23 derece arasında olacak.

TRABZON'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Trabzon'da dün akşam şiddetli rüzgar etkili oldu. Şehirde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenicuma ve Çömlekçi mahallelerinde ağaçlar devrildi. Çömlekçi mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda orta refüjde bulunan bir ağaç yola devrilerek trafiğin aksamasına neden olurken, Yenicuma mahallesinde bir ARACIN üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı. Soğuksu mahallesinde bir sitedeki üst katlarda bulunan bir dairenin cam balkonu uçarak bir aracın yanına düşerken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.