Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:50

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 4 ila derece azalacak. Bugün İstanbul, Kocaeli, Edirne ve çevresi ile Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Erzincan, Tunceli ve Erzurum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı kodlu uyarıda bulunurken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da yağışın başlayacağı saati açıkladı. İşte 3 Ekim hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu MineHarvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu MineHaberi görüntüle

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dedeağaç’tan Samos’a o silahların sırrıDedeağaç’tan Samos’a o silahların sırrıHaberi görüntüle

Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı
Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı kodlu uyarıda bulundu...

PROF. DR. ŞEN: SONBAHAR HAVASINA GİRİYORUZ 

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 5-6 derece düşüyor. Sonbahar havasına giriyoruz. 1 Ekim su yılının yıl başı. Su bütçesini bu aydan itibaren hesaplamaya başlayacağız. Bugün İstanbul'da yağmur akşam saatlerinde, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli" mesajını paylaştı.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz üzerindeki yağış kütlesi Meteoroloji radarına yansıdı...

Haberin Devamı

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da üç gün sıcaklık 20-22 derece arasında seyredecek. Kentte pazartesi ve salı yağış beklenmezken, çarşamba sağanağın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

İstanbullular da yeni haftayı yağışla karşılayacak.

İzmir'de ise 3 gün yağış yok. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık da 21-23 derece arasında olacak.

TRABZON'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Trabzon'da dün akşam şiddetli rüzgar etkili oldu. Şehirde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenicuma ve Çömlekçi mahallelerinde ağaçlar devrildi. Çömlekçi mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda orta refüjde bulunan bir ağaç yola devrilerek trafiğin aksamasına neden olurken, Yenicuma mahallesinde bir ARACIN üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı. Soğuksu mahallesinde bir sitedeki üst katlarda bulunan bir dairenin cam balkonu uçarak bir aracın yanına düşerken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil...

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı! "Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil..."

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil...

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı! "Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil..."

#Fenerbahçe