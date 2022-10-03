Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunan bakan bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Nikos Dendias#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 13:28

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. 'İlişkilerin tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir gerginlik yaşandı' dedi. Dendias ayrıca, 'Türkiye tarafından 3 yıldır organize bir saldırganlık altındayız. Vatanımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ankara-Atina hattında gerilim bir kez daha tırmanırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan basınına verdiği demeçte Türkiye'yi hedef aldı.

Proto Terma gazetesine konuşan Dendias, Türk-Yunan ilişkileri tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir gerginlik yaşandığını söyledi.

Dendias ayrıca, 'Türkiye 3 yıldır Yunanistan'a karşı organize bir saldırganlık yürütüyor. Aşırı milliyetçilik, revizyonizm ve gerçeğin saptırılması söz konusu. Vatanımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.

Gözden Kaçmasın

Miçotakis İngiliz basınına konuştu... Türkiyeyi şikayet etti Skandal suçlamaMiçotakis İngiliz basınına konuştu... Türkiye'yi şikayet etti! Skandal suçlamaHaberi görüntüle

'GERİLİMİ ASIL TIRMANDIRAN TÜRKİYE'DİR'

Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Gerginliği yaratan Türkiye'dir' suçlamasında bulundu ve 'Sadece uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku temelinde olması şartıyla diyaloğa girebiliriz' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dendias, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda da yorum yaptı. Yunan bakan, 'Bu en nihayetinde iki ülkeyi ilgilendiren bir şeydir. Türkiye, NATO üyesi olmayan bir ülkeden askeri malzeme almayı tercih etti. Kendi tercihi için Yunanistan'a sorumluluk yüklememelidir. Yunanistan kimseyi ve özellikle de ABD'yi sürüklemiyor' dedi.

YUNAN BASININDA 'UFUK' TELAŞI

Dendias Türkiye'yi gerilimi tırmandırmakla suçlarken, Yunan ve Fransız donanmaları Ege'de ortak tatbikat yaptı.

Gözden Kaçmasın

Yunanistan’ı bu kez ‘Ufuk’ telaşı sardıYunanistan’ı bu kez ‘Ufuk’ telaşı sardıHaberi görüntüle

Yunan basını, Türk istihbarat gemisi Ufuk'un ARGO-2022 adı verilen tatbikatı takip ettiğini ve casusluk yaptığını öne sürdü.

Haberde, Ufuk'un ilk kez Ege'ye çıkarıldığı öne sürüldü. 'Hiç şüphe yok ki gemi mürettebatının bir bölümü MİT mensupları' dendi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Gözden Kaçmasın

Bakan Çavuşoğlundan ABD ve Yunanistana mesajBakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Yunanistan'a mesaj!Haberi görüntüle

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Haberin Devamı

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Nikos Dendias#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci

BAKMADAN GEÇME!

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci