Yunan bakan bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı

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Ankara-Atina hattında gerilim bir kez daha tırmanırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan basınına verdiği demeçte Türkiye'yi hedef aldı.

Proto Terma gazetesine konuşan Dendias, Türk-Yunan ilişkileri tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir gerginlik yaşandığını söyledi.

Dendias ayrıca, 'Türkiye 3 yıldır Yunanistan'a karşı organize bir saldırganlık yürütüyor. Aşırı milliyetçilik, revizyonizm ve gerçeğin saptırılması söz konusu. Vatanımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.

'GERİLİMİ ASIL TIRMANDIRAN TÜRKİYE'DİR'

Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Gerginliği yaratan Türkiye'dir' suçlamasında bulundu ve 'Sadece uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku temelinde olması şartıyla diyaloğa girebiliriz' ifadelerini kullandı.

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Dendias, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda da yorum yaptı. Yunan bakan, 'Bu en nihayetinde iki ülkeyi ilgilendiren bir şeydir. Türkiye, NATO üyesi olmayan bir ülkeden askeri malzeme almayı tercih etti. Kendi tercihi için Yunanistan'a sorumluluk yüklememelidir. Yunanistan kimseyi ve özellikle de ABD'yi sürüklemiyor' dedi.

YUNAN BASININDA 'UFUK' TELAŞI

Dendias Türkiye'yi gerilimi tırmandırmakla suçlarken, Yunan ve Fransız donanmaları Ege'de ortak tatbikat yaptı.

Yunan basını, Türk istihbarat gemisi Ufuk'un ARGO-2022 adı verilen tatbikatı takip ettiğini ve casusluk yaptığını öne sürdü.

Haberde, Ufuk'un ilk kez Ege'ye çıkarıldığı öne sürüldü. 'Hiç şüphe yok ki gemi mürettebatının bir bölümü MİT mensupları' dendi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.