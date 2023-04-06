Son dakika: Muharrem İnce'ye teklif yapıldı mı? Peş peşe açıklamalar geldi

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Millet İttifakı’ndan bize bir teklif yapılmadı” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Orada değil ama teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem. 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi? Öncesi de sonrası da. Bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Biz üzerimize düşeni yaptık"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ittifak teklifi götürdüklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden dakikalar sonra İnce'den yanıt geldi.

İnce, "Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi. "Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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"İNCE ÇEKİLME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ"

Eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini belirten Sağlar'ın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.

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Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

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Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim.

"İKİ KEZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır." ifadelerini kullandı.

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İNCE: TEKLİF YAPILIYORMUŞ GİBİ YAPILMIŞTIR

Bunun üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Twitter'dan açıklamada bulundu. İnce, yer aldığı her platformda siyasette ittifakların olabileceğini söylediğini belirterek, "Ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil, ilkeler etrafında olabileceğini söyledim. İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İYİ Parti olabileceğini ifade ettim. Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır. Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken, meselenin yakınından bile geçilmemiştir. Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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'KEMAL BEY'E DOĞRU BİLGİ VERİLMEMİŞ OLABİLİR'

İlk günden beri duruşunun net ve açık olduğuna değinen İnce, "Kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP'deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi. Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem. Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım" dedi.

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İNCE'DEN FİKRİ SAĞLAR VE ENGİN ALTAY'A YANIT

İnce, "Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik." ifadelerini kullandı.