Son dakika... 4 parti seçime CHP listesinden girecek

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DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.

MİLLET İTTİFAKI’NDA LİSTE MESAİSİ

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, MİLLET İTTİFAKI’ndaki seçim hazırlıkları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu’nun ikinci adresi saat 14:00’te DSP Genel Başkanı Önder Aksakal olacak. Kılıçdaroğlu aday olması sonrası ‘Halil İbrahim sofrasını genişleteceğiz.’ diyordu. Bu kapsamda pek çok partiyi ziyaret edecek.

İttifaklar içinde hummalı çalışmalar var.

9 NİSAN'DA LİSTELER YSK'YA TESLİM EDİLECEK

Dün CNN TÜRK ekranlarında belirtmiştik. 5 partinin CHP ile seçime girmesi gündemde. CHP’nin listelerinden Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti’nin girmesi bekleniyor. İttifak içi ittifak DEVA Partisi’nin isteği üzerine kabul edilmedi, böyle bir formül gündemde şimdi.

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Bugün de Kılıçdaroğlu ziyaretler gerçekleştiriyor ardından 3 günlük kampa girilecek. 9 Nisan’da listeler YSK’ya teslim edilecek.