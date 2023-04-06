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Depremde 72. saatin mucizesiydi! Hayrettin Özdil gözyaşları içinde konuştu

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#Adıyaman#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 11:11

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 68 yaşındaki Hayrettin Özdil, 4 katlı apartmanın enkazından tam 72 saat sonra kurtarıldı. Kendisini kurtaran ekipler ile bir araya gelen Özdil, O anları ilk kez CNN TÜRK ekibine anlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 399 vatandaş hayatını kaybederken büyük felaketin üzerinden 2 ay geçti.

Deprem felaketinde acılar kadar mucize kurtuluş anları da yaşandı. Onlardan biri de Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Hayrettin Özdil. Özdil, 4 katlı apartmanın enkazından tam 72 saat sonra kurtarıldı. Özdil, kendisini kurtaran ekipler ile bir araya geldi. O anları ilk kez CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ile Kameraman Halil Kahraman’a anlattı.

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‘HİÇ UNUTMAYACAĞIM SİZLERİ’

Esenler Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafında kurtarılan Hayrettin Özdil ‘yaşadığımı, kimse yaşamasın’ Deprem gecesini anlattı. Özdil, ‘Gece 4.00 sırlarında uyandım. Kalkmaya fırsat kalmadan bina çöktü. Sırt üstü ağlayarak çok mücadele verdi. Yağmur yağıyordu, kurtarılmayı bekledim. Allah bin kere razı olsun. Sesimi onlar duydu. Demek ki daha yaşama şansımız varmış. Hiç unutmayacağım sizleri. Hep duacı olacağım. ’ dedi.

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Depremde 72. saatin mucizesiydi Hayrettin Özdil gözyaşları içinde konuştu

‘4 SAATLİK ÇALIŞMA İLE ULAŞTIK’

Arama kurtarma ekibinin lideri Aydın Dedeoğlu kurtarılma anlarını anlatırken Hayrettin Özdil’in yerinin termal kamera ile tespit edildiğini belirtti. Dedeoğlu, ‘İlk önce vur sesimize tepki verdi. Gür bir sele karşılık aldık. Dinleme cihazlarımızla da tespit ile çalışmaları başlattık. 4 saatli bir çalışma ile ulaştık.’ dedi.

68 yaşındaki Özdil’i kurtarmanın mutluluğunu anlatan Dedeoğlu, ’72 saat sonra bir insan enkazdan çıkıyor, bu bize göre mucize. Üzerindeki tonlarca betona rağmen çalışmalar sürdürüldü.’ İfadelerini kullandı.

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#Adıyaman#Deprem#Afad

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