MSB'den Kuzey Irak açıklaması: Terör hedefleri yerle bir edildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara’ya yaptığı operasyondan 2.5 ay sonra Kuzey Irak’a ‘Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım’ adıyla yeni bir operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonu Twitter hesabından, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!” sözleriyle duyurdu. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda, terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephanelik olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir edildi.

'FIRTINALAR' SAHAYI TEMİZLEDİ

Ağırlıklı Metina, Avaşin-Basyan, Kandil ile Zap'ı kapsayan ve geniş bir alanı hedef alan hava harekâtı ile birlikte sınırdaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzilli obüsler 'Saha temizliği' atışları yaptı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi. Metina özellikle terör örgütünün Türkiye’ye sızma girişimlerinin operasyon merkezi olarak biliniyor.

460 HEDEF VURULDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "400’e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60’dan fazla hedef ise hava unsurlarımız tarafından etki altına alındı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız bölgeye harekât icra etmiştir. Hedefimizde birbirinden farkı olmayan PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır.”

ERDOĞAN KOMANDOLARA SESLENDİ: ‘KÖKLERİ KURUYANA KADAR’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte operasyonu Harekât Merkezi’nden takip etti, bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alıp talimatlar verdi. Akar ve komutanlar harekâtı İHA’ların operasyondan aktardığı anlık görüntülerle takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekât karargâhına İstanbul’dan canlı bağlanıp, Mehmetçiği selamladı. “Kahraman ordumuzla iftihar ediyoruz” diyen Erdoğan, komandolara şöyle seslendi: “Türkiye’nin, Irak’ın ve Suriye’nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesi. Bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

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