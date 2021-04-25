Komandolar Kuzey Irak'ta

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara’ya yaptığı operasyondan 2.5 ay sonra Kuzey Irak’a ‘Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım’ adıyla yeni bir operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonu Twitter hesabından, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!” sözleriyle duyurdu. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda, terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephanelik olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir edildi.

'FIRTINALAR' SAHAYI TEMİZLEDİ

Ağırlıklı Metina, Avaşin-Basyan, Kandil ile Zap'ı kapsayan ve geniş bir alanı hedef alan hava harekâtı ile birlikte sınırdaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzilli obüsler 'Saha temizliği' atışları yaptı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi. Metina özellikle terör örgütünün Türkiye’ye sızma girişimlerinin operasyon merkezi olarak biliniyor.

KANDİL'E BOMBA YAĞDI

Kandil, F-16’larla vurulurken, hava taarruzlarından sonra Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle kara unsurları indirildi. Askeri kulislerde hava operasyonuna 50 kadar uçağın katıldığı, uçakların üslerine iniş yapmadan harekât boyunca havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptıkları konuşuluyor. Ayrıca, havadan erken uyarı ve kontrol uçağının (AWACS) operasyon boyunca harekât bölgesi üzerinde olduğu, ATAK helikopterlerinin de kaçmaya çalışan teröristleri hedef aldığı belirtiliyor.

SİHA'LAR KAÇIŞ YOLLARINI VURDU

Harekât sırasında SİHA’lar da teröristlerin kaçış yollarını vurdu. Güvenlik kaynakları, baharla birlikte Türkiye’ye yönelik sızma harekâtı hazırlığındaki terör örgütünün ağır kayıplar verdiğini söylerken bölgedeki kaynaklar da ilk belirlemede 40’a yakın teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

460 HEDEF VURULDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "400’e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60’dan fazla hedef ise hava unsurlarımız tarafından etki altına alındı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız bölgeye harekât icra etmiştir. Hedefimizde birbirinden farkı olmayan PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır.”

ERDOĞAN KOMANDOLARA SESLENDİ: ‘KÖKLERİ KURUYANA KADAR’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte operasyonu Harekât Merkezi’nden takip etti, bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alıp talimatlar verdi. Akar ve komutanlar harekâtı İHA’ların operasyondan aktardığı anlık görüntülerle takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekât karargâhına İstanbul’dan canlı bağlanıp, Mehmetçiği selamladı. “Kahraman ordumuzla iftihar ediyoruz” diyen Erdoğan, komandolara şöyle seslendi: “Türkiye’nin, Irak’ın ve Suriye’nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesi. Bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." (Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)

‘MEHMETÇİK OK GİBİ CİĞERLERİNE SAPLANIYOR’

Operasyonu değerlendiren terör uzmanı Abdullah Ağar, “Mehmetçik Zap, Metina, Avaşin Başyan ve Gara’da ok gibi ciğerlerine saplanıyor. Tüm bölgelerde hava akınları, helikopter ve topçu taarruzları ve bazı bölgelerde hava hücum harekâtları var” mesajını paylaştı. Altınbaş Üniversitesi öğretim görevlisi, terör ve güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer de CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin sınır hatlarına yönelik bazı hareketlerde bulunmalarına karşın bölgedeki üstünlüğü ele geçirmek adına kara harekâtı başlatıldı. Hava destekli bir hareket. Geceden beri çeşitli üstlerden havalanan F16 ve F4’lerin bölgede önceden belirlenen hedefleri vurduğunu ve bu şekilde başladığını söylemek mümkün.”

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