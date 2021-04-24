Son dakika... Kuzey Irak'ta geniş çaplı operasyon! Metina'ya kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte operasyonu Harekat Merkezi’nden takip edip, harekatla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alıp talimatlar veriyor. Akar ve Komutanlar İHA’ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekat merkezinden izliyor.

Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir ediliyor.

Ağırlıklı Metina, Avaşin-Basyan, Kandil, Zap, Gara bölgelerini hedef alan hava harekatı ile birlikte sınır karakollarındaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzile sahip obüsler de “Saha temizliği” atışları yaptı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri de başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi.

KANDİL’E BOMBA YAĞDI

Kandil bölgesi çoğunluğu Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan F-16’larla vurulurken, hava taarruzlarından sonra Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle kara unsurları indirildi.

Askeri kulislerde hava operasyonuna 50 kadar uçağın katıldığı, uçakların üslerine iniş yapmadan harekat boyunca havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptıkları, havadan erken uyarı ve kontrol uçağının da (AWACS) operasyon boyunca harekat bölgesi üzerinde olduğu konuşulurken, ATAK helikopterleri de bölgeden kaçmaya çalışan teröristleri hedef alıyor.

Ayrıca SİHA’lar da teröristlerin kaçış yollarını vurdu. Baharla birlikte bölgede hava koşullarının düzelmesiyle Türkiye’ye yönelik geniş kapsamlı sızma harekatı hazırlığındaki terör örgütünün ağır kayıplar verdiği bildirildi.

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