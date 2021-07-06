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Haber Giriş: 06.07.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi önemli bir operasyona imza attı. Gelen son dakika haberine göre, Adana'nın Çukurova ilçesinde, bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı. Teröristin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi.

Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Cep telefonunda ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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