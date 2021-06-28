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Gündem
Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

İstihbaratı MİT verdi, Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı

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İstihbaratı MİT verdi, Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığı önlendi. Halep'te yakalanan Suriyeli terörist Semir el Hamid ifadesinde saldırıda kullanacağı TNT patlayıcı gömdüğünü itiraf etti.

MİT'in istihbaratıyla terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep’in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti.

Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

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