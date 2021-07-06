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Haber Giriş: 06.07.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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