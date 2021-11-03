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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

#Yüz Yüze Eğitim#Bakan Özer#MEB

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur. Şu an okulları açık tutmaktaki en büyük avantajımız aşısını olmuş öğretmen sayısının yüksek olmasıdır." dedi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol doğrultusunda inşaatı başlayan Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde; 32 derslik, laboratuvar, 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu, dijital kitapların yer alacağı kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu ve sanat atölyesinin yanı sıra 100 kişilik kız ve 100 kişilik erkek öğrenci yurdu da bulunacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol doğrultusunda lisenin inşaatı Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından tamamlanacak, ardından okul Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. Okulun temeli, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tokyürek ve Hulki Yücel'in katılımıyla atıldı. Törende konuşan Bakan Özer'in gündeminde yüz yüze eğitim vardı. Özer, aşılanan öğretmen sayısını açıkladı, yüz yüze eğitimi yarıda bırakmamak için revize önlemler alınacağını belirtti.

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"1.2 MİLYON ÖĞRETMENİMİZİN YÜZDE 92'Sİ AŞILANMIŞTIR"

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Törende yüz yüze eğitim hakkında konuşan Bakan Özer, "6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde haftada 5 gün olarak devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız. Bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimiz oldu. Bugün itibariyle 1 doz aşısını olmuş öğretmenimiz yüzde 93, 2 doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87, aşı olmamış ama bağışıklık kazanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen sayımız ise yüzde 5 olarak belirlendi. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur. Şu an okulları açık tutmaktaki en büyük avantajımız aşısını olmuş öğretmen sayısının yüksek olmasıdır. Pandemi önemlerini bazen revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararındayız. Eğitimin tüm kademelerinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar ile tüm eğitim seviyelerindeki okullardaki okullaşma oranı yükseldi. 2000'li yıllarda ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44 iken şu an yüzde 88'e ulaştı. Sistemde şu an ortaöğretimde 6 milyona yakın öğrencimiz var. Bu dönem içerisinde çok ciddi öğretmen alımı yapıldı. 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken şu an 1.2 milyon öğretmen var. Yükseköğretimde okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 14'ken bugün itibariyle yüzde 44'lere gelmiştir. Eğitimde devasa yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

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#Yüz Yüze Eğitim#Bakan Özer#MEB

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