Son dakika... Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası net yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KoronavirüsBilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri kişiler için grip aşılarının tanımlanmaya başladığını duyururken yüz yüze eğitime ilişkin de net mesajlar verdi.
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde, salgının seyri, genç nüfusun vakalar içindeki dağılımı, aşı programının değerlendirmesi ve influenza yer aldı.
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Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. Salgının ulaştığı durumda günlük yaklaşık 30 bin vaka ile karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Koca, vakaların ortalama yaşının düşmesi ve aşılanmış olmak sayesinde hastanelerin kapasitesini zorlayacak bir hasta yükü ile karşılaşılmadığını vurguladı.
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Koca, vakaların yaş ortalaması düşmesine karşın hem servisler hem de yoğun bakım ünitelerinde halen ileri yaştaki kişilerin yatmaya devam ettiğine işaret ederek, COVID-19 kaynaklı vefatlar içerisinde de bu yaş grubunun belirgin çoğunlukta olduğunu aktardı.
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"65 YAŞ ÜSTÜNE GRİP AŞILARI TANIMLANMAYA BAŞLADI"
Geçen yıl tüm dünyada maske kullanımı ve virüsün yayılım yollarının sınırlanmış olması sebebiyle influenzanın neredeyse hiç görülmediğini anımsatan Koca, şöyle konuştu:
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"Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı. Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor. Tedbir bizi influenzaya karşı da korur."
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Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir" dedi.
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"GENÇLER SİZLERİ MÜCADELEDE ÖN SAFA BEKLİYORUM"
Sağlık Bakanı Koca, vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:
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"Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz halen hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor. Bu durum artık sorumluluğun gençlerde olduğunu teyit ediyor.
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Salgının ilk dönemlerinde en çok kısıtlama 65 yaş üzeri büyüklerimize uygulanmış ve büyük bir fedakarlıkla kurallara uymuş ve sorumluluklarını yerine getirmişlerdi. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir.
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Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum."
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YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bakan Koca, okulların asla kapanmayacağını söyledi:
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"Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.
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Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz."