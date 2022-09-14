Son dakika... Meteoroloji'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı! Yarından itibaren etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağını duyurdu. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre pazartesi gününe kadar sıcaklıklar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Açıklamada "Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları (C derece) şöyledir:

Ankara : 30-34

İstanbul : 30-32

İzmir : 32-34

Konya : 32-35

Kocaeli : 37-41

Sakarya : 37-40

Samsun : 32-37

Ordu : 30-34

Trabzon : 30-32

Artvin : 32-36

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İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu...

PROF. DR. ŞEN'DEN SICAK HAVA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Perşembeden itibaren Türkiye'nin batı bölgelerine sıcak hava dalgası geliyor. 4-5 gün sürebilir" ifadelerini kullanmıştı.