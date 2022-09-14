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Son dakika... Meteoroloji'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı! Yarından itibaren etkili olacak

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Hava Durumu
Son dakika... Meteorolojiden yeni sıcak hava dalgası uyarısı Yarından itibaren etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 14:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Buna göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağını duyurdu. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre pazartesi gününe kadar sıcaklıklar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

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Açıklamada "Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları (C derece) şöyledir:

Ankara : 30-34

İstanbul : 30-32

İzmir : 32-34

Konya : 32-35

Kocaeli : 37-41

Sakarya : 37-40

Samsun : 32-37

Ordu : 30-34

Trabzon : 30-32

Artvin : 32-36

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Son dakika... Meteorolojiden yeni sıcak hava dalgası uyarısı Yarından itibaren etkili olacak

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu...

PROF. DR. ŞEN'DEN SICAK HAVA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Perşembeden itibaren Türkiye'nin batı bölgelerine sıcak hava dalgası geliyor. 4-5 gün sürebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Hava Durumu

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