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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023-2025 dönemi yatırım programı genelgesi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yatırım Programı#Genelge
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 13:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2025 dönemi yatırım programıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımladı. "Fiyat istikrarı öncelikli hedefimiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu yatırımları için kaynaklar verimli kullanılacak." ifadelerini kullandı.

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2023-2025 Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, cari işlemler açığını azaltmak, mali disiplini daha da güçlendirmenin temel öncelikler olduğu vurgulandı.

KAMU YATIRIMLARI İÇİN KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK

Bu kapsamda kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların, hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtildi.

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Genelgeye göre 2023 yılı yatırım programı hazırlıklarında 2023-2025 dönemi orta vadeli programda yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2023 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacak. Ekonomide katma değer artışına ve vatandaşların acil ihtiyaçlarına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yatırım Programı#Genelge

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