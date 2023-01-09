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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Prof. Dr. Şen gün verdi: Yağışlı hava geliyor

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcaklık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 09:52

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı. Prof. Dr. Şen yağışlı havanın geleceği tarihi açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Prof. Dr. Şen gün verdi: Yağışlı hava geliyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yeni haftada beklenen hava durumunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Şen, " Neredeyse 3 aydır dile getirdiğimiz kuraklık devam ediyor, gördüğünüz gibi yağış yok, kardan da eser yok. Bugün Hakkari ve Trabzon'da kar yağışı var onun dışında yağış yok. İstanbul'da sıcaklıklar 13-14 dereceye kadar çıkacak" dedi.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Prof. Dr. Şen gün verdi: Yağışlı hava geliyor

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"YAĞIŞLI HAVA GELİYOR"

Şen, "Sis bugünden itibaren kalkıyor. Batı bölgelerimize yağışlı hava geliyor. Yarın öğleden sonra yağmur olarak başlıyor. Özellikle Çanakkale, Aydın, İzmir, Muğla'ya yarın ve çarşamba dikkat etmemiz gerekiyor. Konya'nın güneyinde ve Toroslar Bölgesi'nde kar yağışı olabilir. Cuma günü ikinci bir yağışlı hava gelecek, o zaman Ankara da dahil olmak üzere İç Anadolu'da kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üzerinde devam edecek. İstanbul'da kar yağışı önümüzdeki 10-15 gün daha görünmüyor" dedi.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcaklık

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