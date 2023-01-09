Yunanistan'ın Türkiye planı belli oldu... Atina'dan 'Yıldırım' hamlesi!

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken komşu basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Bölgedeki son gelişmeleri sayfalarına taşıyan Yunan basını Atina'nın Türkiye planını yazdı.

CNN Yunanistan 'Donanma Ege'ye 'Yıldırım' getiriyor' başlıklı haberinde, Yunan gemilerinin 'Ankara'nın saldırganlığına yanıt' vermek için yılın ilk harekât faaliyetine başlayacağını yazdı.

'Donanmanın bu hamlesi Ankara'nın provokasyonlarına güçlü bir yanıttır' denilen haberde bu hamle 'büyük seferberlik' olarak lanse edildi.

Noel bayramına rağmen donanma birliklerinin mesailerini sürdürdüğüne dikkat çekilen haberde şu skandal ifadelere yer verildi;

'Ankara rejiminin kavgacı söylemleri, füze tehdidi, göçü araçsallaştırması ve Yunanistan'ın egemenliğini ve sınırlarını sorgulaması, Genelkurmay Başkanlığı'nda rehavete yer bırakmamış ve Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla, çok sayıda gemi alarmda kaldı.'

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, donanmaya ait bir savaş gemisinde incelemeler bulunuyor... (Fotoğraf: AP)

ATİNA'DAN YILDIRIM HAMLESİ

'Yunan Filosunun Takımadalar'daki hakimiyetini teyit etmek için Yıldırım Tatbikatı yapılacak' denilen haberde söz konusu tatbikatın 18 Ocak'ta gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

Aynı haberde tatbikata Fırkateynler, denizaltılar, uçaklar ve seçkin birliklerin katılacağı belirtildi.

Ege ve Akdeniz'de kan kaybeden Atina'nın son umudu olarak lanse edilen tatbikatta enerji tesisleri ve hidrokarbon maden platformları gibi önemli hedeflerin korunmasına yönelik senaryolara özel önem verilecek.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, tatbikat kapsamında düşman filosunun tamamen yok edilmesini ve bölgelerin yeniden ele geçirilmesini öngören senaryolar da icra edilecek.,

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Öte yandan Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Syrigos'un sözleri ülkede adeta deprem etkisi yarattı.

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Türkiye'nin F-16 almasının Atina'nın çıkarına olduğunu belirten Syrigos ERT'ye verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye'nin F-16'ları almasını istiyoruz. Şimdi değil... Uzun vadede... Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz.'

Ege'deki en büyük kriz Yunanistan'ın karasularını 12 mile genişletme projesi nedeniyle yaşanıyor. TBMM 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını duyurmuştu.

İTİRAF GİBİ SÖZLER... EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

Yunan siyasetçi Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına sahip olmasının en kötü senaryo olduğunun altını çizdi ve 'Rus silah sistemlerine sahip bir Türkiye düşünün... Bize karşı saldırganlığını kimse durduramaz' dedi.

'TÜRK AJANLARI TARAFINDAN DUYURULUYOR'

In.gr'de yer alan habere göre, bu sözler güçlü bir tepkiye neden oldu.

En sert tepki ise Bu iddiaların 'Türkiye ajanları tarafından duyulduğunu' söyleyen ve Syrigos'un bu tutumunun ulusal çizginin dışında olduğunu savunan Helen Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC) İcra Direktörü Eddie Zemenidis'ten geldi.