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Yunan sahil güvenliğinden taşlı ve silahlı taciz

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#Yunan Sahil Güvenliği#Ege Denizi#Türk Balıkçı Teknesi
Yunan sahil güvenliğinden taşlı ve silahlı taciz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Ege Denizi’nde Midilli Adası açıklarında Türk kara sularında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balıkçı teknesine, bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından önce taşlar atıldı, ardından da ateş açıldı.

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Kısa süre sonra tacizlerine son veren Yunanistan sahil güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gelmesiyle uzaklaşarak gözden kayboldu.

Teknedeki balıkçı Ahmet Gümüş, “Yunan sahil güvenlik botundan önce bize taş atıldı. Görüntülerde mevcuttur. Taş atılınca bizler de siper aldık. Siper aldıktan sonra Yunan botundan taciz ateşi yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi verdik. Sahil güvenlik botumuz olay yerine geldikten sonra Yunan sahil güvenlik botu kendi sularına gitti” dedi.  

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#Yunan Sahil Güvenliği#Ege Denizi#Türk Balıkçı Teknesi

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