Yunan sahil güvenliğinden taşlı ve silahlı taciz

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Kısa süre sonra tacizlerine son veren Yunanistan sahil güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gelmesiyle uzaklaşarak gözden kayboldu.

Teknedeki balıkçı Ahmet Gümüş, “Yunan sahil güvenlik botundan önce bize taş atıldı. Görüntülerde mevcuttur. Taş atılınca bizler de siper aldık. Siper aldıktan sonra Yunan botundan taciz ateşi yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi verdik. Sahil güvenlik botumuz olay yerine geldikten sonra Yunan sahil güvenlik botu kendi sularına gitti” dedi.