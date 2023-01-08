Yunanistan'da 'Türk ajanı' depremi... Komşu bu sözlerle çalkalanıyor!

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ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddelerin kaldırılmasının yankıları sürüyor.

Dışişleri Bakanlarının Ocak ayında bir araya gelmesi ve daha sonrasında sürecin hareketlenmesi beklenirken Yunan medyasının bir numaralı gündemi Türkiye'nin alacağı F-16'lar.

Umudunu Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan Bob Menendez'e bağlayan Yunan basını dikkat çeken bir Türkiye tartışmasına sahne oldu.

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Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Syrigos'un sözleri ülkede adeta deprem etkisi yarattı.

Türkiye'nin F-16 almasının Atina'nın çıkarına olduğunu belirten Syrigos ERT'ye verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye'nin F-16'ları almasını istiyoruz. Şimdi değil... Uzun vadede... Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz.'

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İTİRAF GİBİ SÖZLER... EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

Yunan siyasetçi Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına sahip olmasının en kötü senaryo olduğunun altını çizdi ve 'Rus silah sistemlerine sahip bir Türkiye düşünün... Bize karşı saldırganlığını kimse durduramaz' dedi.

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'TÜRK AJANLARI TARAFINDAN DUYURULUYOR'

In.gr'de yer alan habere göre, bu sözler güçlü bir tepkiye neden oldu.

En sert tepki ise Bu iddiaların 'Türkiye ajanları tarafından duyulduğunu' söyleyen ve Syrigos'un bu tutumunun ulusal çizginin dışında olduğunu savunan Helen Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC) İcra Direktörü Eddie Zemenidis'ten geldi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.