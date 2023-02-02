Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 27 kent alarmda: Yoğun kar geliyor... İşte lapa lapa kar yağacak iller

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan'da yoğun kar görülecek.

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük HAVA DURUMU tahminine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Avcılar-Bostancı seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİ

Malatya'da, yoğun Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun Kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi.