Anadolu beyaza büründü! Kar yağışı etkili oldu, sınavlar ertelendi

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Malatya genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bırakıyor.

Yoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapılıyor. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı.

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Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi.

ELAZIĞ'DA KAR SEVİNCİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ genelinde etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

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Uzun süredir bu anı bekleyen vatandaşlar ise kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazıları ise kendini karın içerisine bıraktı. Birçok vatandaş ise kar altında yürümenin keyfini çıkardı.

HAKKARİ'DE KAR ANİDEN BASTIRDI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bölgemizde hava çok bulutlu ve yer yer kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Yüksekova'da 4 gündür aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Son günlerde özellikle Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Yüksekova ve köylerinde kar etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde ani bastıran yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürünürken, Cengiz Topel Caddesi ile İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı. Öte yandan, Yüksekova Karayolları 117. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

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YAĞAN KARI FIRSAT BİLENLER SOLUĞU ILGAZ DAĞI'NDA ALDI

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise akşam saatlerinden itibaren soluğu Ilgaz Dağı'nda aldı. Otellerde de doluluk oranının arttığı Ilgaz Dağı'na gelen vatandaşlar, akşam saatlerinde kartopu oynayıp, kızakla kayarak eğlendi.

Kar yağışının etkili olduğu Ilgaz Dağı'nda kara yolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

ZONGULDAK'TA KAR ZOR ANLAR YAŞATTI

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İlçede uzun süredir beklenen kar yığışı bir taraftan vatandaşlara zor anlar yaşatırken, diğer taraftan da keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Ereğli-Zonguldak yolunda bazı trafik lambalarının işlevini yapmaması ve yoldaki sis nedeniyle, otomobillerin ve uzun araçların yol kenarına kaydıkları görüldü. Mağdur olan sürücüler araçlarını çekiciler vasıtasıyla kurtarırken, yol boyunca trafik işaret ve lambalarının kontrol edilmesini istediler.

"UYARI IŞIKLARI YANSAYDI BU KAZAYI YAPMAZDIM”

Uyarı ışıkları yanmadığı için kaza yaptığını söyleyen cem güler isimli vatandaş, “Zonguldak istikametine gidiyordum. Çok sis vardı burada, ışıklar da yanmıyor. Burada arabalar durunca ben de durdum araba bir anda araba aşağıya kaydı. Şu anda başka bir sıkıntımız yok ama uyarı ışıkları yansaydı en azından biz de önümüzü görürdük. Madem bunları koydular neden kullanmıyorlar” dedi.

Diğer taraftan kar yağışı, vatandaşların eğlenceli vakit geçirmelerine de vesile oluyor. İlçenin Soğanlı Suyu mevkii ile Kandilli Beldesi girişindeki tesislere akın eden vatandaşlar karın üzerinde ateş yakıp, çaylarını yudumladılar.

Bazı vatandaşlar sucuk-ekmek keyfi yaparken, bazıları da ailecek geldikleri tesislerin çevresinde çocukları ile birlikte kayarak güzel güzel vakit geçirdiler. Tesislerde insan ve araç yoğunluğu yaşanırken, jandarma ekipleri de vatandaşların can ve mal güvenliği için bölgede görevlerini sürdürüyor.

“KIŞ GEÇ GELDİ KARA HASRET KALDIK”

Merkezde kar olmadığı için kar görmeye geldiklerini söyleyen İsmail Altay isimli vatandaş, “Biz de eğlenmeye geldik, merkezde pek kar yok ama burada çok şükür çok kar var. Bayağı güzel o yüzden eğlenmeye geldik ailecek. Kar havasını özlemiştik, bu sene biliyorsunuz bayağı bir kar yağmadı hatta kış bile olmadı, yağmur bile yağmadı neredeyse. Şu anda çok güzel, çocuklarımız çok heyecanlı onları eğlendirelim dedik. Burada ufak bir kardan adam yapmaya çalıştık ama beceremedik, üşüyünce de ateş başında ısınalım dedik.” dedi

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ereğli yolunda zaman zaman uzun araçların geçişlerine izin verilmezken, kara yolları ekipleri kapanan yollara anında müdahalede bulunarak trafik akışının aksamasını engelliyor.