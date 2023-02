Son dakika... İstanbul'da beklenen kar etkili oldu! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre kar yağışı yarın sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Cuma günü ise soğuk ve yağışlı hava batıda etkili olacak. Cumartesi günü yeniden çok sayıda kentte kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü İstanbul'da yeniden karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞ AKŞAM ÜSTÜNE KADAR DEVAM EDECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin yaptığı açıklamada " Kar her gün geçtikçe biraz daha artarak İstanbul'da etkili oluyor. Yükseklerde daha çok kar yağışı örtü yaptı. Karla karışık kar ve kar yağışı bugün akşam üstüne kadar devam edecek. Anadolu'da kar yağışı devam ediyor şu anda. Türkiye'nin birçok yerinde yağış var bugün. Yarın sıcaklık batıda biraz yükseliyor. İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak" dedi.

ASIL KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Prof. Dr. Şen, "Cumartesi akşamından itibaren İstanbul'a daha kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'da yerde karı görebileceğiz, şehir içinde de görebileceğiz. Ulaşıma da dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul’da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaza büründü. Özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde görülen kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı. Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor.

AYDOS TEPESİ BEYADA BÜRÜNDÜ

Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

Bölge sakinlerinden Hayri Demirtaş, "Şubatın 1'i bugün güzel bir kar yağıyordu, bu karı da bekliyorduk. Beklediğimiz için arkadaşlarla durduk bir fotoğraf çektirelim dedik" dedi. Nuri Alkan, "Daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünüyorum. Biraz geç geldi, iklimlerle alakalı bir şey. Bu güzel karı görmek gerçekten mutlu etti İstanbullu olarak. Her sene olduğu gibi yine Yakacık'a düştü. Her yıl burada fotoğraf çektiririz. Bu sene de nostalji olsun diye durduk umarım barajlarımız dolar, her yıl olduğu gibi su sıkıntısız İstanbul görürüz" diye konuştu.

TAKSİM'A LAPA LAPA KAR YAĞDI

Taksim’de de etkili olan kar yağışı belli aralıklarla yağdı. İstiklal Caddesi’nde kara yakalanan vatandaşlar, lapa lapa yağan karın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı. Taksim’de kestane satan Halit Terazi, “Taksim’de gördüğünüz gibi heyecan mevcut, uzun zaman oldu normalde yılbaşına kar ile giriyorduk. Geç oldu ama güzel oldu. İnşallah sabaha kadar her yeri bembeyaz göreceğiz. Şu an yerlere baktığımızda kar iri yağdığı için tutma olasılığı daha yüksek görünüyor. Barajlarımızda su azaldığı için kar yağışının da belli seviyede etkisi olduğu için beklentimiz karın yağması yönündeydi. Şu anda çok güzel yağıyor gördüğünüz gibi sevinçliyiz yani.” diye konuştu.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteorolojinin uyarılarının ardından Avrupa Yakası'ndan giriş yapan kar yağışı Anadolu Yakası'nda da başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle her yer kısa sürede beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni kısa sürede beyaza bürüdü.

kar yağışı ile ilgili konuşan bir vatandaş “Uzun zamandır beklediğimiz bir kar yağışıydı. Özellikle kurak geçen şu zamanlarda barajların büyük bir ihtiyacıydı. İnşallah daha da artar, yazın su problemi yaşamayız.” şeklinde konuştu.