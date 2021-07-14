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Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'de İstanbul ile Kocaeli için hava durumu uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'de İstanbul ile Kocaeli için hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ERZURUM, ERZİNCAN, KARS, AĞRI, ARDAHAN VE IĞDIR'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan ve Ağrı'da 31, Kars'ta 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Ağrı ve Erzurum'da 15, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.

Ülke genelinde beklenen hava durumunu gösteren tabo ise şu şekilde:

Son dakika: Meteorolojide İstanbul ile Kocaeli için hava durumu uyarısı

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