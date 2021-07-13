Son dakika... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Hava sıcaklığı haritası yayınlandı: Kavrulacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batısıyla Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusuyla Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN SICAKLIK HARİTASI

Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için en yüksek sıcaklık değerleri haritasını yayınladı. Haritalara göre bugünden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların 36-40 derece civarında olması bekleniyor.

İşte gün gün sıcaklık haritaları...

YARININ SICAKLIK HARİTASI





PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI





CUMA GÜNÜ HAVA SICAKLIK HARİTASI





CUMARTESİ GÜNÜ HAVA SICAKLIK HARİTASI





GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kendisini daha fazla hissettiriyor.

Yükselişe geçen hava sıcaklıkları, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Kentte sıcak havadan kaçmak isteyenlerin çoğu parklara akın etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da parktaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

ŞANLIURFA 42 DERECE

Türkiye'nin en sıcak kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken Şanlıurfa'da termometreler öğle saatlerinde 42 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfalılar özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

KİLİS

Kilis'te de insanlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlar, parklar ve havuzlara akın etti.

Kentte etkili olan sıcak havanın gelecek günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havalardan bunaldığını belirten Baran Çakmak, serinlemek için de havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

ADIYAMAN

Hava sıcaklıklarının 39 derece ölçüldüğü Adıyaman'da ise insanlar dinlenmek için gölgelik alan ve su kenarlarını tercih ediyor.

Kimileri ise serinlemek için yüzme havuzları ve dereleri seçiyor.

Uzmanlar özellikle ileri yaştaki kişilerin güneş ışıklarına direkt maruz kalmamaları uyarısında bulunuyor.

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