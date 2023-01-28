Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı etkili oluyor! Türkiye beyaza büründü: İşte kar manzaraları

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda bugün ve sonraki 5 gün yurdun birçok kentinde kar yağışlarının etkili olacağını duyurmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok sayıda kent yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. İşte yurttan kar manzaraları...

BİNGÖL'DE KAR YAĞIŞI

Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, 26 ekip ve yaklaşık 40 araçla karla mücadele çalışması başlattı. Belediye ve İl Özel İdaresi’nin yanı sıra, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Şube şefliğine bağlı Elazığ yolunda 3, Kığı ve Yayladere yolunda 2, Sancak yolunda 2, şehir merkezinde 2, Diyarbakır yolunda 3, Solhan yolunda 6, Karlıova yolunda ise 8 olmak üzere toplamda 26 ekip ve yaklaşık 40'a yakın araçla kar temizleme çalışması yapılıyor. Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)





SİVAS BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Yağışla birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santime ulaştı.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. En son 26 Aralık’ta yağan karın yağdığı kentte, bölge sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

2 bin 552 metre rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde de ise yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kar kalınlığı bölgede 15 santimetreye ulaştı. Tüm pistlerin hizmete girebilmesi ve yeterli kar kalınlığına ulaşabilmesi için de suni kar çalışmalarına hız verildi.

Haberin Devamı

Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor. Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)

ELAZIĞ

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce, hava ölçüm raporlarına göre kent geneli ve ilçelerde gece saatlerinde kar yağışının başlayacağı uyarıları yapıldı. Uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde, merkezde ise sabah kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent beyaza büründü. Tekin YALÇINKAYA-Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)





Haberin Devamı

MERSİN'DE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan ve kurtarmak için gelen çekicideki toplam 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin Erdemli- Karaman Ayrancı yolunun yaklaşık bin 700 rakımında ilerleyen otomobil kar yağışının şiddetini artırmasıyla mahsur kaldı. Otomobilde mahsur kalan vatandaşlar kendilerini kurtarması için bir çekici çağırdı. Ancak çağrılan çekici de kara saplandı. Bunun üzerine mahsur kalan 5 kişi Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Ekipler, kepçeyle yolu açarak mahsur kalanlara ulaştı. Araçlar saplandıkları yerden çıkarılarak kurtarıldı. 5 kişi Toros Mahallesi'ne ulaştırılarak kontrolleri için sağlık görevlilerine teslim edildi. Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

TUNCELİ

Haberin Devamı

Tunceli'de sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime ulaştı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Tunceli ve ilçelerinde sabahın erken saatlerinde başladı. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı. Tunceli Belediyesi ekipleri, sokak ve caddelerde kaldırımları temizlerken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış olmayacağından korktuklarını belirten Okan Çelebi, "Kar yağışı başladı, çok mutlu olduk. Her yıl aralık ayında kar yağışı ilde başlardı. Bu yıl yağmayacak diye üzülüyorduk ama sabah itibarıyla etkili bir şekilde yağdı. Umarım kar yağışı bu şekilde devam eder" dedi.

Haberin Devamı

Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli- Elazığ kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri bu güzergahlarında yolları açmak için çalışma başlattı. Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)





ERZURUM

Son yılların en kurak kışını yaşayan Erzurum'da, bugün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kar yağışı, çiftçileri de sevindirdi. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Kar yağışı olmasaydı ciddi bir kuraklık olacaktı. Yağışın devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen yıl aralık ayını, ülke genelinde son 52 yılın en sıcak ayı olarak açıklandı. Erzurum'unda içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralık ayı sıcaklıklarının 2,4 derece arttığı belirlendi. Sıcak havayla Erzurum'da bir zamanlar etkili olan kar yağışı da gerçekleşmedi. 2021 Aralık ayında metrekareye 21,1 kilogram yağış düşen Erzurum'a yaklaşık son 2 ayda yağan yağış miktarı 8 kilogramda kaldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından bugün sabah saatlerinde Erzurum'da kar yağışı kar yağışı başladı. Etkisini artırarak sürdüren yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İş makineleri yolları buzlanmaya karşı tuzlarken, işçiler kaldırımlarda biriken karları temizledi. Bazı kişiler otomobillerini temizlerken, esnaf da iş yerlerinin önündeki karları süpürdü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün pazar sabah saatlerine kadar etkili olacağını açıkladığı kar yağışı Erzurumluları sevindirdi.

Erzurum'un gelinliğini giydiğini söyleyen Mustafa Kumbasar, "Erzurum'a kar yakışıyor. Gelinliğimize büründük. İnşallah daha da yağar. Çünkü hem ülkemizde hem Erzurum'da bir kuraklık söz konusu. Yağışın kuraklığı önlemeye etkisi de olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Kar yağdığı için sevinçli olduğunu ifade eden Çetin Akkuş ise "Hem sevinçliyiz hem de bir taraftan gene soğuklar başlayacak diye endişeliyiz. Bir taraftan da su kıtlığı var. Allah bildiğini yapar. Kışın da güzelliği kar" diye konuştu.

‘KAR YAĞIŞI BİR NEBZE DE OLSA KURALIĞI AZALTACAK’

Erzurum'un 2022 yılından beri kuraklık tehdidi altında olduğunu belirten Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, şunları söyledi:

"Erzurum'da 2022 yılında başlayan ve 2023'ün ilk günlerinde devam eden müthiş bir kuraklık yaşandı. Geçen yıla oranla 5 kat daha fazla ekim yapılan arazilerde kar yağmaması sebebiyle sıkıntı oldu. Kar yağmadığı için topraktaki tohum tanelerini kuşlar topladı. Bu kar yağmasaydı ciddi bir kuraklık olacaktı. Bu şekilde yağışın devam etmesi bir nebze de olsa kuraklığın etkisini azaltacak. Kar yağışının devam etmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Kar yağışı devam edecek, ülkemiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak."

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"28 Ocak 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizde beklenen kar yağışlarının Erzurum'un güneybatısı (Aşkale ve Çat ilçeleri) ile Erzincan çevrelerinde 29 Ocak 2023 Pazar günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar kalınlığının 10-20 santimetre olmasının beklendiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir." Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)





ADIYAMAN

Adıyaman’ın yüksek kesimleri başta olmak üzere kuzey bölgesinde bulunan ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Kurak bir kış mevsimi yaşayan Adıyaman’da beklenen kar yağışı yüksek yerlerde gerçekleşti. İl merkezinin yüksek kesimlerinin yanı sıra Gölbaşı, Besni, Tut, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kahta ve Samsat ilçeleri ile il merkezinde yağmur yağışı etkili oldu.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek yerlerde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Meteorolojinin sarı uyarı verdiği kentler arasında olan Adıyaman’da yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle kar lastiği olmayan ve zincir takmayan araçların trafiğe çıkmaması uyarısı yapılıyor.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal sosyal medyada yaptığı uyarıda, “İlçemiz genelinde sabah saatleri itibarıyla kar yağışı başlamış olup, yağışın gece de devam etmesi bekleniyor. İlçe merkezide dahil olmak üzere kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek olup, vatandaşlarımızın gereken tedbirleri almalarını önemle rica ederim” dedi.

MARDİN

Mardin'de yılın ilk kar yağışı lapa lapa yağdı. Yerli turist karı şehirde karşıladı. Türkiye, uzun süre yağışlardan uzak kalırken, bugün birçok şehirde yağışlar kendisini göstermeye başladı. Mezopotamya'nın "Altın Üçgenin"de bulunan Mardin'de ise bugün kar yağışı şehre merhaba dedi. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Mardinli vatandaşların yüzünü güldürdü. Şehrin birçok tarihi ve turistik yerlerini görmek için gelen turistler ise karla karşılaştı. Karla karşılaşan turistler büyük sevinç yaşadı.

Mardin’de turistik gezi için geldiğini belirten Cihat Ekin, “İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldim. Sabah geldik buraya ve Mardin bizleri karla karşıladı. Birçok tarihi mekanı da gezdik, birçok güzel şeylerle karşılaştık" dedi.

Mardin’e gezmek için geldiğini belirten Ferhat Yıldırım ise “İzmir'de üniversite okuyorum, ara tatilde buraya gelmek istedim. Sabah geldim buraya ve Mardin bizi karla karşıladı. Aralıklarla kesiliyor ancak güzel yağıyor” ifadelerinde bulundu.

BATMAN

Batman’da beklenen kar yağışı Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı bir çok köyü ve mezrayı beyaza bürüdü.

Batman’da uzun bir sürenin ardından etkili olan kar yağışı, Sason ve Kozluk ilçeleri arasında bulunan 3000 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan 30’un üzerindeki köy ve mezrayı beyaza bürüdü. Bazı köylülerin kar üzerinde hayvanlarını beslemeye çalıştığı görüldü. Uzun bir sürenin ardından kar gören çocuklar ise, kar yağışını eğlenceye çevirdiği görüldü. Kar yağışının Batman'ın doğusunda bu gece itibariyle etkini artırması bekleniyor.

DİYARBAKIR/SİLVAN

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin dağlık mahalleleri, yılın ilk karıyla beyaz gelinliklerini giydi.

Silvan’a yılın ilk karı düştü. İlçeye bağlı dağlık mahalleler olan Dolukardı, Onbaşılar, Keklikdere, Görentepe ve Boyunlu'da doğa beyaz gelinliğini giyerken, bugün havanın soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü gözlendi.