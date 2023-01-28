Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Şen tarih verdi

Haberin Devamı

Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

SICAKLIKLAR DOĞUDA 2 İLA 4 DERECE AZALIYOR

Sıcaklıkların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre Türkiye'de yağışlı hava etkili olacak. Kar yağışlarının 1 Şubat çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? PROF. DR. ŞEN YANITLADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de kış başlıyor. Doğuda kar yağışları başlayacak, önemli kar yağışları var. Türkiye'nin hemen her yerinde yağış var. İstanbul'da sıcaklık pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da kar bu hafta sonu görünmüyor ancak Şubat'ın 2'si 3'ü gibi kar yağışı görülecek. Anadolu'ya sürekli bir kar yağışı geliyor. 5-6 gün sürecek bir kar yağışı var. İstanbul'u takip ediyoruz" dedi.