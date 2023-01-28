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Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Şen tarih verdi

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#Meteoroloji#Kar#Yoğun Kar
Son dakika: İstanbula kar ne zaman yağacak Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Şen tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 09:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Türkiye geneli bugünden itibaren yağışlı hava sistemi etkisi altına giriyor. Yağışların batı ve güney bölgelerde kuvvetli sağanak, doğuda ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji'nin hava tahmini raporuna göre kar yağışı 5 gün boyunca sürecek. Bunun yanı sıra İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği merak ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi açıkladı. İşte 28 Ocak 2023 hava durumu raporu...

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Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: İstanbula kar ne zaman yağacak Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Şen tarih verdi

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SICAKLIKLAR DOĞUDA 2 İLA 4 DERECE AZALIYOR

Sıcaklıkların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika: İstanbula kar ne zaman yağacak Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Şen tarih verdi
Meteoroloji bugün beklenen yoğun kar yağışları nedeniyle 11 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre Türkiye'de yağışlı hava etkili olacak. Kar yağışlarının 1 Şubat çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 

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Son dakika: İstanbula kar ne zaman yağacak Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Şen tarih verdi

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? PROF. DR. ŞEN YANITLADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de kış başlıyor. Doğuda kar yağışları başlayacak, önemli kar yağışları var. Türkiye'nin hemen her yerinde yağış var. İstanbul'da sıcaklık pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da kar bu hafta sonu görünmüyor ancak Şubat'ın 2'si 3'ü gibi kar yağışı görülecek. Anadolu'ya sürekli bir kar yağışı geliyor. 5-6 gün sürecek bir kar yağışı var. İstanbul'u takip ediyoruz" dedi.

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#Meteoroloji#Kar#Yoğun Kar

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