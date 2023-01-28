Uludağ'da kar sevinci: Kalınlığı 32 santimetreye ulaştı

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Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ’da, kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, gün boyunca da sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Uludağ, önümüzdeki hafta da kar yağışının etkisi altında olacak. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 40’larda kaldığı Uludağ’da, hafta boyunca devam edecek olan kar yağışıyla, sömestir tatilinin son haftasında yoğunluğun da artması bekleniyor. Uludağ’da konaklamanın maliyeti ise gecelik kişi başı 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor.

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Kayak pistlerinin açılması ve kar yağışın devam etmesiyle kayakseverler de Uludağ’a gelmeye başladı. Sömestir tatilini geçirmek üzere Balıkesir’den Uludağ’a gelen Elif Baran (16), “Sömestir tatilini geçirmek üzere 3 günlüğüne geldik. Çok güzel, şansımıza kar yağdı, ona çok sevindik. Süper burası şu an çok mutluyum. 3 senedir geliyoruz. İlk geldiğimiz gün kar yoktu. Bütün pistler kapalıydı, kayamadık. Bugün hazır kar yağmışken koşa koşa kaymaya geldik. Çok keyifli. Biraz yorucu ama aşırı eğlenceli” dedi.İzmir’den gelen Buse Can (27), “Çok güzel, çok heyecanlıyım. İlk kez kar görüyorum. İzmir’de kar göremiyoruz. Kaymaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Çok keyifli. Uludağ’ı çok güzel buldum. İlk kez kar gördüğüm için çok heyecanlıyım” diye konuştu.