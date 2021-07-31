Son dakika: Manavgat'taki yangından kahreden haber! 2 işçi hayatını kaybetti

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, Manavgat'taki son durumu böyle aktardı...

Manavgat yangınının 72'inci saatindeyiz. Can siperane çalışıyor diyorduk ekipler her seferinde yangına müdahale etmek için... 4 ayrı noktada başlamıştı yangın ve büyük bir alana yayılmıştı. Türkiye tarihinin belki de en büyük yangını deniyordu, 3 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. Yaralılar vardı ancak acı bir haber vermek zorundayız. 4 işçinin bulunduğu arazöz devrildi yangına müdahale ettikleri sırada... Arazöz alevler arasında kaldı, 4 görevli vardı, 2'si yaralı olarak arazözden çıkarıldı ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Yaralı kurtulanların arasında araç sürücüsü Niyazı Iskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya vardı. İlk müdahale 112 tarafından yapıldı. 2 görevli daha vardı, onlara ulaşılamamıştı. 2 yangın kahramana ulaşılamadı ve bugün itibariyle acı bir haber veriyoruz. Erdal Tokna ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içinde cansız bedenleri bulundu.

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